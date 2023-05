Elettronica, Exefin si libera di Viasat: parte il rilancio del gruppo con Elem

Exefin cede Viasat Group e accelera verso soluzioni tecnologiche satellitari

Elem Group, la New Holding Industriale controllata dalla Exefin della famiglia Petrone, annuncia il perfezionamento del closing dell’operazione con Targa Telematics Spa, tech-company specializzata nello sviluppo di soluzioni IoT e di piattaforme digitali per la mobilità connessa, per la vendita del 100% del capitale sociale di Viasat Group Spa. Il closing è avvenuto dopo l’approvazione dell’Autorità Antitrust in Italia e del positivo completamento della procedura Golden Power in Italia e Spagna.

Dall’operazione - come già comunicato lo scorso 27 febbraio 2023 - restano escluse le attività di Progettazione e Produzione Hardware, Software e Piattaforme Telematiche Data Ingestion, core business delle società VEM Solutions (Italia), Icom ODD (Vem Technology, Bulgaria), Minipuls (Bulgaria) e BluTech (Cina), confluite sotto il controllo della Elem Group. La società Greenext Technologies S.p.A., in precedenza nel perimetro di Elem Group, è stata ceduta il 12 maggio scorso a TeamSystem S.p.A.

Di cosa si occupa la holding industriale di Elem Group

Il Gruppo si propone sul mercato, ereditando la storia di Elem, società di progettazione e produzione elettronica fondata dall’imprenditore Domenico Petrone nel 1974, come realtà specializzata nella produzione di sistemi elettronici per i mercati Automotive, Sport Car Racing, ICT, Industriale, Telecomunicazioni, Difesa, Aerospaziale e nella progettazione e produzione di Soluzioni Telematiche per l’automotive con applicazione di Tecnologie di Localizzazione Satellitare.