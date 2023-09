Economia

Venerdì, 29 settembre 2023 Elkann non va a gonfie vele: profitti più che dimezzati per le barche di Lol Non è un grande business quello delle barche di John Elkann: Lol, la società controllata dal Ceo di Exor, ha chiuso il 2022 con un profitto di soli 80mila euro di Andrea Giacobino