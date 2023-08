Elkann, 166 mln nelle miniere d'oro e investimenti monstre nel Big Pharma. E sulla rivale Tesla...

La Lingotto di Elkann investe 166 mln sulle miniere d'oro. E con la rivale Tesla di Elon Musk...

Lingotto, di nome e di fatto. La società d’investimento fondata lo scorso maggio da Exor, la holding della famiglia Elkann-Agnelli, ha “scommesso” ben 166,6 milioni di euro sull’oro. Precisamente sulle miniere. La società guidata da Enrico Vellano ha investito, nel dettaglio, oltre 104 milioni di dollari nelle azioni della sudafricana Harmony Gold Mining e altri 62,6 milioni sulla texana Novagold.

A pochi mesi dal varo a Londra con una maxi-dotazione da 3 miliardi di dollari e dopo aver “portato in scuderia” due big come il finanziere James Anderson e l’ex cancelliere dello Scacchiere George Osborne, adesso Lingotto Investment Management, la società di gestione controllata al 100% da Exor, svela i suoi investimenti in America che, come riporta MilanoFinanza, alla fine del secondo trimestre valevano praticamente la metà del patrimonio: 1,5 miliardi di dollari.