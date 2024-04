Enel mette a segno un dividendo di 740 mln dalla sua controllata spagnola

Enel riceve un dividendo da 740 mln dalla Spagna

Nel 2023 Enel si prepara a ricevere un generoso dividendo dalla sua controllata spagnola Endesa, di cui detiene il 70,1% attraverso Enel Iberia. Secondo Milano Finanza, la quota di dividendi attribuita alla capogruppo ammonta complessivamente a 740 milioni di euro, che saranno distribuiti a luglio prossimo, mentre l'anticipo di 371 milioni di euro è stato già pagato lo scorso gennaio.

Complessivamente, gli azionisti del gruppo di Madrid riceveranno dividendi per oltre un miliardo di euro, pari a un euro per azione. Nel frattempo, nel 2023 Endesa ha incassato cedole dalle sue sussidiarie per un totale di 1,15 miliardi di euro, di cui oltre un miliardo proveniente da Edistribucion Redes Digitales. La destinazione degli utili e il pagamento del saldo del dividendo del 2023 saranno sottoposti al voto dell'assemblea degli azionisti di Endesa, prevista a Madrid il prossimo 24 aprile.

Il numero di consiglieri di Enel sale a 6. Tra i punti all'ordine del giorno, verrà proposta all'assemblea dei soci l'espansione del consiglio d'amministrazione da 12 a 14 membri. Il nuovo cda vedrà alcune riconferme e tre nuovi ingressi, due dei quali provenienti da Enel. Le nomine riguardano Elisabetta Colacchia e Michela Mossini, rappresentanti dell'azionista di maggioranza. Colacchia è responsabile della divisione People & Organization di Enel, mentre Mossini è a capo dell'Ufficio Ceo e della Strategia.

Flavio Cattaneo, amministratore delegato di Endesa e vicepresidente, sarà naturalmente riconfermato nel consiglio d'amministrazione, insieme ad altri dirigenti di Enel, tra cui il CFO Stefano de Angelis e il responsabile delle Reti e dell'Innovazione, Gianni Vittorio Armani. Francesca Gostinelli, CEO di Enel X Global Retail, rimarrà anche lei nel consiglio di amministrazione. Con il nuovo consiglio, i rappresentanti di Enel aumenteranno da 4 a 6. Il terzo nuovo consigliere è Guillermo Alonso Olarra, partner presso Ma Abogados, che entrerà come membro indipendente. Gli azionisti voteranno anche sulla politica di remunerazione degli amministratori per il periodo 2024-2027 e sull'approvazione dell'incentivazione strategica per il periodo 2024-2026, che prevede il pagamento in azioni della società. Endesa, la controllata spagnola di Enel, otterrà l'autorizzazione per un piccolo buyback. Il riacquisto di azioni proprie sarà destinato ad alimentare il piano di remunerazione dei dipendenti che hanno scelto di essere in parte retribuiti con azioni della società. Il buyback coinvolgerà fino a un massimo di 1,2 milioni di azioni, pari a circa lo 0,11% del capitale, per un importo massimo di 13,7 milioni di euro.