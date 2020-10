Enel X Financial Services: presentato Enel X Pay, il conto corrente digitale

Enel X Financial Services lancia Enel Pay X, il conto corrente digitale semplice e sicuro

Enel X debutta nel settore dei servizi finanziari digitali e di mobile banking con Enel X Pay, il conto corrente online di Enel X Financial Services, che grazie alla partnership con Mastercard consente di effettuare, direttamente attraverso la app per smartphone, pagamenti e trasferimenti in tempo reale e in piena sicurezza, di avere una carta digitale o fisica e di tenere sotto controllo i movimenti e le spese di tutta la famiglia. Enel X Pay è stata presentata oggi nel corso di una conferenza stampa web a cui hanno partecipato Francesco Venturini, CEO di Enel X, Giulio Carone, CEO di Enel X Financial Services e Matteo Concas, Responsabile Financial Solutions di Enel X.

Le dichiarazioni di Venturini, CEO di Enel X

Francesco Venturini, CEO di Enel X, ha commentato durante la conferenza stampa di presentazione: “Gli obbiettivi di Enel X Pay sono due: il primo è ridurre l’emissione di CO2 dei clienti in maniera tale che utilizzino meglio la propria energia, tramite una spinta verso la digitalizzazione; il secondo è quello di creare servizi e prodotti facendo leva sulla grandezza del gruppo Enel. Enel x Pay si colloca in mezzo, perché la missione è quella di creare un ecosistema, in cui i nostri clienti, che comprano energia da Enel, possano entrare e acquistare altri prodotti. L’obiettivo è spostarci da un elemento di commodity a un ecosistema Enel, dove chiediamo al cliente di spendere meno con prodotti di alta qualità e far si che si spostino gli usi di consumi abituali con Enel.

Pensiamo ad un modo in cui utilizzando Enel X Pay si riescano ad ottenere benefici su altri prodotti nel mondo di Enel, tipo ottenere kWh gratis sulla bolletta, utilizzando uno strumento digitale importante, che contemporaneamente, mi permette di entrare nel mondo dell’Enel e beneficiare dei servizi della commodity. Essendo una carta di credito che gira su circuito Mastercard possiamo fare pagamenti ovunque vengano accettati, anche per i fornitori di servizi di ricarica esterni a Enel X.

L’obiettivo è di far utilizzare questo strumento a più persone possibili. Il disegno è molteplice, dovete immaginare un mondo finanziario all’interno dell’Enel con la capacità di fare meglio e in maniera più efficiente quello che il settore finanziario ha fatto fin ora. Vogliamo giocare un ruolo maggiore, trasformare il settore finanziario partendo dalla base clienti di Enel. Abbiamo avuto la “fortuna” di capitare in un momento particolare, i pagamenti digitali sono spinti dal governo, il paese punta fortemente nella digitalizzazione dei servizi per una serie di motivi: per la sicurezza, l’immediatezza e anche per eludere l’evasione fiscale. Sul PagoPa siamo uno dei pochissimi player che hanno una tecnologia efficace, e abbiamo tutti gli strumenti sia del pagamento digitale sia della carta fisica. Abbiamo creato un ecosistema unico in Italia”

“Con Enel X Pay allarghiamo ai servizi finanziari la nostra piattaforma di offerte e prodotti; uno strumento digitale per gestire facilmente i movimenti finanziari contando su un partner innovativo e affidabile come Enel X – afferma Francesco Venturini, CEO di Enel X - La disintermediazione dai servizi finanziari tradizionali ci dà la possibilità di entrare in un settore altamente competitivo portando la nostra capacità di innovare e di sviluppare nuove soluzioni, dai servizi di consulenza e gestione finanziaria a quelli assicurativi”.

Le parole di Giulio Carone, CEO di Enel X Financial Services

Giulio Carone, CEO di Enel X Financial Services , ha dichiarato nel suo intervento: “Con il lancio di Enel X Pay rafforziamo il nostro posizionamento nel settore fintech contribuendo alla diffusione dei pagamenti digitali e allo sviluppo di servizi finanziari integrati con l’ecosistema Enel. Il modello di business a cui ci ispiriamo è quello di una Big Tech che mette al servizio dei clienti la propria capacità di innovare, potendo contare su partnership strategiche con player tecnologici di primo piano, per offrire soluzioni ad alto valore aggiunto”.

“La strategia è semplice e va nella linea della digitalizzazione. Abbiamo l’evidenza che nel mondo Enel il 60% dei clienti fa i pagamenti delle fatture una per una, vuol dire che se vogliamo aiutare i clienti a migliorare dobbiamo guidarli nella digitalizzazione, spostare i clienti dal contante ai pagamenti digitali, lo facciamo inglobandoci nell’ecosistema Enel, lo facciamo dando uno strumento aperto a tutti i clienti (non solo a quelli Enel) proprio perché vogliamo accompagnarli in ogni pagamento della loro vita e dargli uno strumento sicuro per operare.

La pianificazione finanziaria è importante, come Enel siamo costretti a guardare alla famiglia, la pianificazione finanziaria deve essere un supporto. Vogliamo espandere i servizi forniti per avvicinarci a uno strumento digitale che possa sostituire la banca negli aspetti transazionali. Pensiamo che nel futuro il mondo dei pagamenti evolverà e il coinvolgimento con i clienti sarà sempre più ampio, vogliamo dare servizi transazionali ma avvicinare i clienti ai nostri ecosistemi che saranno anche aperti fuori dal mondo Enel. – afferma Giulio Carone, CEO di Enel X Financial Services - Ci aspettiamo due fenomeni: prima di tutto che i pagamenti digitali continuino ad aumentare, è un trend che ha un’evidenza statistica rilevante, per questo la volontà di mettere a disposizione questa esperienza, vogliamo cogliere l’opportunità del piano Cash Back, il contante verrà sostituto dai pagamenti digitali, vogliamo offrire un’esperienza in questo campo, gestendo noi l’iscrizione del cliente al programma, per cui ogni nostro cliente può accedere al piano di Cash Back del governo. Il contante costa tra i 2 e i 4 miliardi all’anno al paese, quindi, oltre a migliorare la vita dei clienti consente di diminuire i costi sia del cliente che del paese.

La cosa più importante su cui noi abbiam riflettuto molto è l’opzione Family, la capacità di un genitore di dare uno strumento anche ai propri figli purché abbiano età superiore a 11 anni. È importante perché consente di dotare i figli di un pagamento digitale, lo consente di fare in sicurezza perché il genitore potrà controllarne i movimenti. Avrà un IBAN e una carta collegata a quella del genitore con un Parental Control.

Il tema di creare un ecosistema è importante perché non è aperta solo ai clienti Enel ma anche ad altri prodotti. La nostra ambizione è di affiancare un partner finanziario che possa aiutare la persona a investire e gestire i risparmi. Vogliamo aprirci ai servizi assicurativi forniti da terzi, pensiamo all’opportunità di prendere prestiti in maniera digitale. Vogliamo creare un portafoglio ampio che si possa gestire in maniera semplice. Su Android siamo già disponibile sugli altri store saremo presenti nei prossimi giorni".

L’intervento di Matteo Concas, Responsabile Financial Solutions di Enel X

Matteo Concas, Responsabile Financial Solutions di Enel X, ha così dichiarato durante la conferenza di presentazione: “Enel X Pay è come un conto corrente online, si può aprire con lo smartphone, collegata con l’IBAN, si ha un’assoluzione che può entrare nella vita di tutti i giorni, ci sono tante FinTech ma in Italia ancora viene effettuato il pagamento con contante perché c’è mancanza di fiducia, Enel con solidità e storia può scavalcare questo tipo di paura. Dobbiamo aiutare le persone a utilizzarla tutti i giorni. L’app si collega ad Enel con il pagamento di bollette, con questa app xi possono pagare le bollette con PagoPa. Con noi i bollettini saranno più economici rispetto al mercato, soltanto 50 centesimi, e gratis per tutti i pagamenti ti verso Enel Energia.

Un punto importante è il costo, usando le ultime tecnologie abbiamo una base di costi inferiore rispetto ad altri player, per 1 euro al mese c’è la possibilità di usare tutte le funzionalità. Abbiamo sviluppato sistema di peer to peer: sarà possibile pagare Enel Energia direttamente dall’app con un bonifico automatico e sarà possibile scambiare denaro in P2P con altri clienti di Enel X Pay. Il prodotto è in continua evoluzione, è importante per noi avere questo continuo sviluppo dell app nei prossimi anni, sfruttando l’home banking, all’interno sarà possibile attivare il consenso per leggere altri bonifici.

Avendo ancora più dati a disposizione saremo in grado di offrire servizi migliori. Vogliamo aiutare il mondo a diventare più green, avere una consapevolezza nelle spese di tutti i giorni può essere utile per avere una soluzione al cambiamento. Questa è la differenza rispetto una fintech normale.

Si può aprire in 8 minuti comodamente da casa, si attiva un IBAN per 1 euro al mese si ha a disposizione questo tipo di servizio. Il link con Enel energia è molto importante, sarà possibile effettuare tutti i tipi di pagamenti per pagare bollette di altre società a prezzi competitivi, perché 50 centesimi è il prezzo di mercato minore.

Investiremo in comunicazione e Digital Marketing, lanceremo nuova campagna che si chiama “pianifica la tua prossima mossa” proprio perché ci affacciamo per la prima volta in maniera ufficiale in un'industria che non era collegata ad Enel prima, il modo più ad effetto per comunicare con i clienti è un modo amichevole e ottimista che vuole putare ad un approccio positivo usando la parola inglese di “empowerement”, è un approccio che vuole far rendere i nostri clienti più consapevoli e aiutarli nei progetti di tutti i giorni.

Dal punto di vista della comunicazione, - conclude Matteo Concas, Responsabile Financial Solutions di Enel X - sarà prettamente digitale, faremo una comunicazione di banner, di video, tanta attività social, tutto completata con una campagna in aeree strategiche di Milano e Roma, il resto sarà fatto tramite siti e il motore di ricerca Google”.

Enel X Pay è un conto nativo digitale, con carta e IBAN italiano, che consente di effettuare molteplici tipologie di transazioni: dal pagamento di bollettini, tasse e tributi delle Pubbliche Amministrazioni aderenti al circuito pagoPA, ai bonifici SEPA, passando per lo scambio di denaro peer to peer senza costi di addebito fino alle donazioni per iniziative di solidarietà ad Associazioni del terzo settore, come Save the Children, Food for Soul e Medici Senza Frontiere. Con Enel X Pay è possibile pagare la carica delle auto elettriche nelle infrastrutture del circuito Hubject, la joint venture di e-mobility a cui partecipano il Gruppo BMW, Bosch, EnBW, Enel X, Innogy, Mercedes Benz AG, Siemens e il gruppo Volkswagen e che vanta oltre 750 business partner e 250mila punti di ricarica interoperabili in tutto il mondo.

Il conto corrente Enel X Pay si può gestire direttamente dalla app abbinato a una carta digitale e fisica, realizzata in bioplastica vegetale, collegata a Mastercard, circuito di pagamento internazionale di riferimento con più di 52 milioni di punti di accettazione in tutto il mondo. Inoltre, con l’opzione family di Enel X Pay è possibile attivare un conto dedicato per i figli dagli 11 ai 18 anni che consente di avere una carta prepagata, di effettuare trasferimenti peer to peer, prelievi presso gli sportelli ATM e pagamenti sui siti di e-commerce. I genitori potranno contare su un utile strumento che, da una parte, offre ai figli l’autonomia di gestione delle proprie disponibilità e, dall’altra, consente di tenere sotto controllo il saldo e i movimenti, di imporre i limiti di spesa e fissare l’importo delle ricariche automatiche della carta prepagata.

Il lancio di Enel X Pay è la tappa di un percorso che il Gruppo ha condotto negli ultimi due anni, mettendo a segno una serie di operazioni strategiche. Tra queste: l’acquisto della maggioranza di Paytipper, istituto con il quale è stata creata una prima offerta di servizi per i pagamenti online e offline e i recenti accordi con i partner SIA e Tink che, attraverso le loro piattaforme tecnologiche di elevata sicurezza e affidabilità, abiliteranno tutti i servizi di Enel X Pay, consentendo lo sviluppo di ulteriori soluzioni open banking tagliate sulle esigenze dei clienti.