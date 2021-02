Enel X Pay, offre Apple Pay ai suoi clienti per proteggere ogni transizione

Enel X Pay offre Apple Pay ai suoi clienti: un modo più sicuro e semplice per pagare con iPhone e Apple Watch.

Enel X Pay offre da oggi ai suoi clienti Apple Pay, una modalità di pagamento che consente di utilizzare il proprio iPhone per proteggere ogni transazione, evitando di consegnare la propria carta a qualcun altro e di toccare pulsanti fisici.

I clienti in questo modo possono effettuare pagamenti senza contanti, semplicemente avvicinando il proprio iPhone o Apple Watch a un terminale POS. Ogni acquisto di Apple Pay è sicuro perché è autenticato con Face ID, Touch ID o passcode del dispositivo, oltre a un codice di sicurezza dinamico unico una tantum. Apple Pay è accettato nei negozi di alimentari, nelle farmacie, nei taxi, nei ristoranti, nelle caffetterie, nei negozi al dettaglio e in molti altri luoghi.

“Apple Pay ci consente di creare un nuovo servizio ad alto valore aggiunto per i nostri clienti e di sfruttare il trend di crescita dei pagamenti mobili. Questo mercato è in forte sviluppo in Italia e nel mondo dove, anche a seguito dell'emergenza Covid, si è registrato un significativo aumento delle transazioni contactless tramite telefonia mobile, con previsioni di ulteriori aumenti negli anni a venire. Apple Pay ci permette di facilitare questa transizione progettando servizi semplici e al passo con i tempi", ha affermato Giulio Carone, CEO di Enel X Financial Services.

I clienti possono anche utilizzare Apple Pay su iPhone, iPad e Mac per effettuare acquisti più rapidi e convenienti nelle app o sul web in Safari senza dover creare account o digitare ripetutamente le informazioni di spedizione e fatturazione. Apple Pay semplifica il pagamento delle consegne di cibo e generi alimentari, acquisti online, trasporti e parcheggi, tra le altre cose. Apple Pay può essere utilizzato anche per effettuare pagamenti nelle app su Apple Watch.

La sicurezza e la privacy sono al centro di Apple Pay. Quando i clienti utilizzano una carta di credito o di debito con Apple Pay, i numeri di carta effettivi non vengono memorizzati sul dispositivo, né sui server Apple. Al contrario, un numero di account dispositivo univoco viene assegnato, crittografato e archiviato in modo protetto in Secure Element, un chip certificato standard del settore progettato per memorizzare le informazioni di pagamento in modo sicuro sul dispositivo.

Apple Pay è facile da configurare. Su iPhone, apri semplicemente l'app Wallet, tocca + e seguire i passaggi per aggiungere le carte di credito o di debito di Enel X Pay. Una volta che un cliente aggiunge una carta a iPhone, Apple Watch, iPad e Mac, può iniziare subito a utilizzare Apple Pay su quel dispositivo. I clienti continueranno a ricevere tutti i vantaggi offerti dalle carte di Enel X Pay.