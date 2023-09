Energia, Acwa Power chiude accordi con 6 partner italiani per l'idrogeno verde

Energia, Acwa Power sceglie sei partner italiani per gli accordi sull'idrogeno verde

La società saudita Acwa Power, la più grande azienda privata di desalinizzazione dell'acqua al mondo, leader nella transizione energetica e first mover nel settore dell'idrogeno verde, ha firmato accordi strategici con sei partner italiani in occasione del Saudi-Italian Investment Forum - organizzato congiuntamente dal Ministero degli Investimenti dell'Arabia Saudita - tenutosi a Milano oggi, 4 settembre, per rafforzare la cooperazione nei settori dell'idrogeno verde, della desalinizzazione dell'acqua e della ricerca e sviluppo. Lo riferisce il gruppo in una nota.

Le sei entità italiane includono Confindustria, l’associazione di rappresentanza delle piccole, medie e grandi imprese, la grande azienda energetica Eni, la società multiutility e di gestione dei rifiuti A2A, il fornitore di soluzioni industriali Industrie De Nora, il produttore di additivi speciali Italmatch Chemicals e il fornitore di soluzioni di classificazione e ingegneria RINA.

Marco Arcelli, CEO di Acwa Power, ha commentato: "Non vediamo l'ora di connettere l'Arabia Saudita, sede di uno dei più grandi progetti di decarbonizzazione al mondo, con un'economia in rapida espansione e diversificazione, con l'Italia, uno dei fornitori di ingegneria, produzione e tecnologia più competitivi a livello globale. La collaborazione tra Acwa Power e le nostre controparti italiane consentirà lo scambio di competenze, prodotti e attrezzature fondamentali. Ci auguriamo che questa cooperazione possa portare a una maggiore penetrazione delle aziende italiane in Arabia Saudita, oltre a gettare le basi per una profonda collaborazione in ricerca e sviluppo. Abbiamo l'ambizione di fare di Acwa Power un veicolo per creare opportunità di sviluppo per le imprese italiane ed europee in Arabia Saudita e di guidare il progresso sostenibile in Italia e in Europa fornendo idrogeno verde e competenze tecniche", ha aggiunto Arcelli.