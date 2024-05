Transizione, materie prime a rischio: "Tensioni sulle forniture di metalli"

Aie: "Il calo dei prezzi dei minerali critici nasconde il rischio di future tensioni sull’approvvigionamento”

L’Agenzia internazionale per l’energia (AIE) teme “tensioni” sull’approvvigionamento globale di minerali e metalli critici, essenziali per la transizione energetica, e incoraggia l'aumento degli investimenti per riuscire a limitare il riscaldamento climatico a 1,5 gradi entro la fine del secolo.

“Il calo dei prezzi dei minerali critici” come rame, litio o nichel utilizzati per condurre elettricità o nelle batterie dei veicoli elettrici, nelle turbine eoliche e nei pannelli solari “nasconde il rischio di future tensioni sull’approvvigionamento”, è l'allarme lanciato dall’agenzia dell'Ocse nel suo secondo rapporto annuale sui metalli pubblicato oggi.