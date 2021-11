Energia, il big britannico Octopus sbarca in Italia: obiettivo 1mln di clienti

Octopus, il successo si basa su Kraken, la piattaforma tecnologica proprietaria in cloud

Il big inglese dell'energia punta a sbarcare in Italia, seguendo lo stesso percorso vincente del Regno Unito: l'obiettivo è combinare sia la proposta di energia al cliente finale che l'utilizzo di rinnovabili a tariffe innovative, che possano permettere ai clienti di beneficiare di energia più economica e green.

Octopus Energy è il fornitore di energia con il più alto tasso di crescita nel Regno Unito, con 3,1 milioni di clienti dal lancio, avvenuto poco più di cinque anni fa. Il suo successo si basa su Kraken, la piattaforma tecnologica proprietaria in cloud che, oltre a garantire la massima efficienza operativa è anche in grado di abilitare una gestione eccellente del cliente e una diffusione dell'uso di energie rinnovabili grazie a tariffe intelligenti. La società target, Sato Luce e Gas è un fornitore di energia italiano con sede ad Ascoli Piceno, nel centro Italia.

Nel 2016, il nuovo ceo Giorgio Tomassetti ha avviato l'azienda verso un percorso di crescita con l'obiettivo di costruire un fornitore di energia moderno che fosse in grado di garantire i più alti standard di servizio clienti, anche attraverso l'uso di un approccio multicanale. Sato è ora attiva in undici regioni italiane e fornisce migliaia di clienti.

Greg Jackson, ceo e fondatore di Octopus Energy, commenta: "Abbiamo grandi ambizioni per l'Italia e abbiamo trovato un team straordinario che farà crescere la nostra attività e sarà in prima linea nel guidare la rivoluzione dell'energia verde in Italia. Sappiamo che il modello proposto da Octopus funziona: i nostri team negli Stati Uniti e in Germania hanno visto crescere la loro clientela rispettivamente di cinque e sette volte nell'ultimo anno. Ora vogliamo focalizzarci sull'Italia e non vediamo l'ora di vedere che risultati possiamo ottenere su questo mercato".

Secondo Giorgio Tomassetti, ceo di Sato Luce e Gas: "Octopus Energy rappresenta un modello aziendale fantastico con un'attenzione quasi ossessiva al cliente, resa possibile anche grazie alla tecnologia innovativa di cui dispone".