Energia, "price cap solo sul gas russo": l'Ue frena sul tetto generalizzato

Energia e price cap al gas, il monito della commissaria Ue Simson

La Commissione Europea nel Consiglio straordinario sull'Energia ha messo a punto una serie di proposte per frenare l'aumento spropositato dei prezzi del gas, al fine di contrastare la “manipolazione” del mercato da parte di Mosca. "Oggi diversi ministri ci hanno chiesto di analizzare il price cap per il resto del gas importato dall'Ue: se lo scopo della nostra politica è contrastare la manipolazione russa delle consegne di gas all'Ue, ha senso prendere di mira solo il gas russo", ha detto la commissaria europea per l'Energia, Kadri Simson, al termine del Consiglio straordinario.

"In questa fase nulla è fuori discussione" ma, ha sottolineato, "un tetto generalizzato alle importazioni di gas, incluse quelle di Gnl, potrebbe presentare una sfida alla sicurezza dell'approvvigionamento". Oltretutto, l'Ue "non è tra i principali acquirenti" di Gnl e ora quello che è "importante" è rimpiazzare le forniture russe con quelle di "fornitori alternativi".

La Commissione sta infatti "studiando la possibilità di imporre un tetto al Gas russo importato via gasdotto". Un price cap al gas via tubo "colpirebbe le casse della Russia e non le permetterebbe di mantenere i ricavi tagliando le forniture. Intendiamo aumentare il nostro lavoro sulla piattaforma energetica, per negoziare prezzi più bassi da altri fornitori: ho in programma di visitare l'Algeria per discutere forniture aggiuntive all'Europa. Non c'è una soluzione unica che abbassi in modo significativo i prezzi e assicuri le forniture. Dobbiamo continuare il lavoro con determinazione su tutti i fronti".

Il ministro dell'Industria ceco Jozef Sikela, per la presidenza, ha detto che tra i Paesi c'è "una visione prevalente" per cui "serve un tetto come misura di emergenza, "ma bisogna dare più tempo alla Commissione per affinare dove" esattamente porre il tetto. Alla domanda diretta se la Commissione proporrà o meno martedì prossimo un tetto al prezzo del gas, Simson non ha risposto: la decisione "non è stata ancora presa" e "la commenteremo martedì", ha detto.

Tetto al prezzo del gas, Cingolani: “La maggioranza dei Paesi Ue è favorevole alla misura”

Al termine della riunione dei ministri dell'Energia è interveuto anche il ministro italiano Roberto Cingolani. "Quindici Stati sono a favore di un tetto generalizzato al prezzo del gas, dunque non solo a quello importato dalla Russia. Tre vorrebbero un tetto solo al prezzo del gas russo. Altri tre non hanno posizioni pregiudiziali ma condizionano la scelta a verifiche sulla sostenibilita' economica di lungo termine e sull'eventualià' che questa misura metta in difficoltà Paesi deboli. Infine, 5 sono contrari o neutrali non avendo grande necessita' di gas non hanno espresso posizione", ha detto Cingolani. "Si tratta di una maggioranza molto forte, lo scenario è molto chiaro per cui abbiamo chiesto che sia inserito nel mandato alla Commissione per elaborare al piu' presto uno scenario".

Per il ministro Cingolani il risultato della riunione è "positivo": "Tutti i ministri hanno detto che non c'è tempo da perdere perchè i livelli di costo dell'energia sono molto alti". Poi il disaccoppiamento fra prezzo del gas e prezzo dell'elettricità: su questo la Commissione lavorerà "nelle prossime settimane". La Commissione dunque ha ricevuto il mandato a procedere con proposte specifiche (attese la prossima settimana) sul recupero delle rendite inframarginali, la tassa sugli extraprofitti delle società che producono energia fossile e il sostegno alla liquidità degli operatori del settore energetico. I paesi contrari al tetto al prezzo del gas o che hanno dei timori a procedere in tale direzione "sono limitrofi alla fascia est dell'Europa, non sono i grandi energivori".