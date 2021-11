Eni, Carat si aggiudica la comunicazione: si occuperà di tutte le attività

Eni, Carat vince la gara per gestire la comunicazione online e offline della multinazionale

A seguito di una gara che ha visto coinvolti i principali player del settore, Eni ha scelto di affidarsi a Carat, agenzia media di Dentsu guidata da Piergiorgio Manuti, per la gestione di tutte le sue attività di comunicazione on e offline. La collaborazione partirà immediatamente. Al centro ci sono le attività di comunicazione in Italia, per tutti i prodotti e servizi e il corporate, ma saranno previste anche campagne all’estero.

Piergiorgio Manuti, Managing Director di Carat, ha dichiarato: “Sono estremamente felice ed orgoglioso di questo successo: Eni è la più importante azienda italiana e il fatto che ci abbia scelti ha una rilevanza tale da poter segnare l’inizio di una nuova fase nell’economia della nostra industry. Ciò che ci ha distinti è stato il nostro approccio forte, chiaro e tangibile al digitale e alla performance. È un bel riconoscimento per i valori fondanti di Carat quali scienza, competenza e trasparenza.”