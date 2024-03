Equita, nel '23 boom di utili: 16 mln. 4° trimestre positivo, dividendo a 0,35

Equita, nel '23 boom di utili: 16 milioni. Quarto trimestre positivo, dividendo a 0,35 euro per azione

Il CdA di Equita - la principale investment bank indipendente in Italia, quotata su Euronext Star Milan – ha approvato in data odierna i risultati d’esercizio 2023 che mostrano una performance positiva del Gruppo che supera quota €87 milioni di Ricavi e €16 milioni di Utile, con un buon trend di crescita in un anno sfidante per il settore dell’Investment Banking, e risultati particolarmente significativi nel 4° trimestre.

I risultati raggiunti confermano la capacità di Equita di crescere nei principali segmenti di business in cui opera, registrando al contempo un miglioramento generale del proprio posizionamento e delle quote di mercato. In particolare:

Nei 12 mesi , Equita ha registrato Ricavi Netti Consolidati per €87,5 milioni ( in crescita del 2%) e un Utile Netto Consolidato pari a €16,1 milioni (+5%) ;

, Equita ha registrato ( e un pari a ; Performance del 4Q’23 in significativa progressione , sia in termini di Ricavi Netti (+27%) che di Utile Netto (+106%) rispetto al 4Q’22;

, sia in termini di che di rispetto al 4Q’22; Nel 2023, crescita nel Global Markets e nell’Alternative Asset Management rispettivamente con Ricavi per €40,9 milioni (+10%) e €10,4 milioni (+34%). L’area dell’Investment Banking ha registrato Ricavi per €36,3 milioni (nel 4Q23 ricavi pari a €12,3 milioni, +26% principalmente per le attività di capital markets;

Primi segnali di ripresa del mercato attesi per il secondo semestre del 2024, nonostante il perdurare di un contesto incerto a livello globale;

Proposta di dividendo di €0,35 per azione, in linea con quanto distribuito per l’esercizio 2022 e rappresentativo di un dividend yield del 9% circa;

Confermati gli obiettivi di remunerazione degli azionisti con la distribuzione di più di €50 milioni di dividendi nel triennio ‘22-‘24;

ROTE (Redditività del Patrimonio Netto Tangibile) si attesta a 26%, con un IFR ratio pari a circa 5 volte i requisiti minimi di base.

Andrea Vismara, Amministratore Delegato di EQUITA, ha commentato:

“Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti nel 2023: aver registrato una crescita dei Ricavi (+2%) e dell’Utile Netto (+5%) in un anno così complesso per le banche d’affari di tutto il mondo è una grande prova di resilienza. Questo ci permette di continuare a premiare i nostri azionisti con un dividendo di €0,35 per azione, in linea con l’anno passato, e consolidare il nostro ruolo di primaria banca d’affari al fianco di imprenditori, investitori, aziende ed istituzioni”.

“La performance del Gruppo dimostra che la qualità dei Ricavi è significativamente migliorata negli anni. Il modello di business che abbiamo costruito ci offre una maggiore visibilità rispetto al passato, senza dover dipendere totalmente dal contesto di mercato e dalle fasi del ciclo economico. Guardiamo dunque con fiducia al futuro e continueremo ad investire per accelerare il nostro percorso di crescita e di diversificazione”. “Per il 2024 ci attendiamo un graduale miglioramento del contesto di mercato grazie ad aspettative cautamente positive sui volumi di intermediazione e sulle operazioni di capital markets e di M&A. A questo si aggiungerà il contributo degli investimenti fatti ad oggi, dalla diversificazione dell’offerta del Global Markets al rafforzamento del team di Investment Banking con nuove figure senior e aree di specializzazione, dalle recenti partnership con senior advisor al lancio di nuovi fondi illiquidi nell’Alternative Asset Management”.