Eredità Agnelli, indagati anche Lapo e Ginevra. "Truffa ai danni dello Stato"

Eredità Agnelli, il nodo delle tasse non pagate in Italia: Lapo e Ginevra indagati

Non c'è pace per la famiglia Agnelli, l'inchiesta sull'eredità dell'Avvocato si allarga a macchia d'olio, iscritti nel registro degli indagati anche i fratelli di John, Lapo e Ginevra Elkann. Ci sono anche nuove ipotesi di reato, spunta la contestazione di truffa ai danni dello Stato in merito alla successione avvenuta dopo la morte di Marella Agnelli nel 2019, i tre fratelli - secondo l'accusa - avrebbero pagato le tasse in Svizzera e non Italia, violando la legge. I nomi dei due eredi Agnelli - si legge su Il Fatto Quotidiano - sono emersi dal decreto di perquisizione della Guardia di finanza disposto dal procuratore aggiunto di Torino. Nell’inchiesta era già indagato John, insieme al commercialista Gianluca Ferrero e al notaio svizzero Urs von Grunigen che aveva curato l’eredità della vedova di Gianni Agnelli.

L’inchiesta si sarebbe allargata - prosegue Il Fatto - anche al periodo relativo agli anni 2016 e 2017, con importi aumentati. Restano in corso da parte degli inquirenti e dei finanzieri gli accertamenti sull’effettiva presenza in Svizzera di Marella Agnelli per il periodo necessario (sei mesi più un giorno) per rendere effettiva la sua residenza all’estero. Residenza che resta tuttora il nodo fondamentale sul quale ruota tutta l’indagine. E se fosse dimostrato che era falsa potrebbe essere messo in discussione il controllo da parte di John Elkann dell’impero economico legato a Exor. L’indagine è partita da un esposto presentato da Margherita Agnelli, figlia di Gianni e Marella, che aveva già contestato l’eredità in sede civile.