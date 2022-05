EssilorLuxottica raggruppa tutte le attività filantropiche

EssilorLuxottica annuncia la nascita della sua Fondazione Internazionale

EssilorLuxottica annuncia il lancio della OneSight EssilorLuxottica Foundation, che rilancia l’impegno del Gruppo nel realizzare la sua mission di aiutare le persone, ovunque nel mondo, a “vedere meglio e vivere meglio”. Si tratta di un pilastro importante della strategia di sostenibilità di EssilorLuxottica per supportare e promuovere la vista come diritto umano fondamentale.

La OneSight EssilorLuxottica Foundation riunisce le principali azioni di advocacy e filantropiche del Gruppo a livello globale e svolgerà un ruolo di primo piano nella lotta contro i difetti visivi. La OneSight EssilorLuxottica Foundation si pone l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dell'importanza della vista e di sostenere la creazione di cure visive sostenibili grazie alla filantropia, lavorando al fianco di partner di riferimento per tradurre in azioni la risoluzione delle Nazioni Unite, "Vision for All", e contribuendo così a eliminare i problemi di vista non corretti in una generazione.

“Essere azienda di riferimento del settore significa anche rendere accessibili a tutti nel mondo i vantaggi del vedere bene. Attraverso la OneSight EssilorLuxottica Foundation, coordineremo i nostri sforzi, le competenze acquisite e le partnership a livello internazionale per contribuire al cambiamento nell’ambito delle politiche per la cura della vista. Con il sostegno di governi, ONG e altri partner, potremo contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite in questo ambito. La OneSight EssilorLuxottica Foundation riunirà sotto lo stesso tetto la lunga tradizione di iniziative sostenibili di Essilor e Luxottica”, hanno affermato Francesco Milleri e Paul du Saillant, rispettivamente Amministratore Delegato e Vice Amministratore Delegato di EssilorLuxottica.

La strategia filantropica di EssilorLuxottica

“EssilorLuxottica è da tempo impegnata nella lotta ai problemi della vista, con l’obiettivo di eliminare i difetti visivi non corretti in una generazione. Attraverso diverse iniziative, dal 2013 abbiamo dato accesso permanente all'assistenza oculistica a mezzo miliardo di persone e avvicinato all’occhiale 50 milioni di persone nelle comunità svantaggiate. Molte di loro ne hanno scoperto i benefici per la prima volta nella loro vita. Abbiamo anche formato quasi 20.000 imprenditori nell’ambito della cura della vista di base, che sono ora in grado di sostenere le loro famiglie fornendo assistenza oculistica alle loro comunità. Attraverso la OneSight EssilorLuxottica Foundation, potremo ottenere risultati ancora più importanti", ha affermato Anurag Hans, Head of Mission di EssilorLuxottica.

Che cosa fa OneSight EssilorLuxottica Foundation

La OneSight EssilorLuxottica Foundation riunisce sotto lo stesso tetto Vision for Life, le Essilor Vision Foundation presenti in Nord America, India, nel Sud-est asiatico e in Cina, la Fondazione Salmoiraghi & Viganò in Italia, nonché i partner di lungo periodo OneSight e il Vision Impact Institute.

Lo studio, "Eliminating Poor Vision in a Generation", lanciato nel 2019 insieme all'Assemblea generale delle Nazioni Unite con il supporto di oltre 20 governi, ONG e partner del settore privato, delinea il ruolo significativo che il settore deve svolgere nella risoluzione dell’emergenza della cura della vista. Nella consapevolezza della responsabilità che deriva dall’essere azienda di riferimento del settore, con la OneSight EssilorLuxottica Foundation l’azienda si impegna ad aiutare coloro che vivono problemi di vista non corretti nelle comunità in via di sviluppo a "vedere meglio e vivere meglio".

