Essilux acquista 3 milioni di azioni proprie

EssilorLuxottica ha avvia il lancio di un programma di acquisto di azioni proprie che, spiega una nota, "riflette la fiducia della società nella sua capacitaà di creare valore e nelle sue prospettive di lungo periodo". Per attuare il programma di acquisto il gruppo che produce occhiali ha dato mandato a un intermediario specializzato per l'acquisto di un massimo di 3 milioni di azioni, da effettuare, a seconda delle condizioni di mercato, nel periodo che va dal 17 marzo 2020 fino alla data ultima del 27 maggio 2020. Le azioni così acquisite sono destinate ad essere assegnate o trasferite ai dipendenti e ai dirigenti di EssiLux e di società controllate, in particolare nel contesto di piani di compartecipazione agli utili, bonus e premi di performance basati su azioni, piani di stock option e di azionariato diffuso dei dipendenti.