Estée Lauder-Tom Ford convolano a nozze: acquisito il big del lusso per 2,8mld

Tom Ford- Estée Lauder, la partnership amplia il rapporto tra Tom Ford, Ermenegildo Zegna e Marcolin

Dopo i rumors di questi giorni è arrivata la conferma: il colosso del beauty americano Estée Lauder ha raggiunto un'intesa per acquistare Tom Ford. L'accordo vale 2,8 miliardi di dollari e amplia il rapporto fra Tom Ford, Ermenegildo Zegna e Marcolin. L'operazione aiuterà Estée Lauder a rafforzare la sua offerta di lusso in un momento in cui resta la domanda di abbigliamento e accessori di fascia alta nonostante l'inflazione record negli Stati Uniti.

“Siamo onorati che Tom Ford faccia parte della nostra famiglia ELC da più di quindici anni, dalla nostra prima collaborazione con il marchio Estée Lauder al lancio di Tom Ford Beauty e attraverso i suoi successi più recenti", ha commentato William P. Lauder, presidente esecutivo, The Estée Lauder Companies. "ELC e Tom Ford condividono un profondo apprezzamento per il lusso, la creatività, lo spirito imprenditoriale e l’impegno per l’eccellenza e, soprattutto, lo straordinario talento che alimenta le nostre attività”, ha aggiunto Lauder.

Fondato dallo stilista Tom Ford nel 2005, il marchio di lusso è noto per i suoi abiti da uomo, ma conta tra i suoi prodotti anche abbigliamento femminile, borse, cosmetici e profumi. L'operazione è l'ultima di una serie di acquisizioni da parte di Estèe Lauder, tra cui l'acquisto del pieno controllo del marchio di trattamenti per la pelle Ordinary l'anno scorso per circa 1 miliardo di dollari. La scorsa settimana Tom Ford ha avviato trattative esclusive con Estèe Lauder, battendo le offerte di aziende concorrenti, tra cui Kering Sa, proprietaria di Gucci, come riportato dal Financial Times.