Euronext Growth Milan da record, quotate 23 Ipo nel 2023

Quotate 23 Ipo nel 2023, record per l'Euronext Growth Milan

IRTOP Consulting, boutique finanziaria specializzata sui Capital Markets e Advisor per la quotazione e operazioni di finanziamento, IPO Partner di Borsa Italiana, commenta i primi 8 mesi del Mercato EGM attraverso le analisi del suo Osservatorio PMI EGM – Equity Capital Markets

Anna Lambiase, CEO & Founder di IRTOP Consulting: “Il primo semestre 2023 ha segnato un record di 23 quotazioni su Euronext Growth Milan. Il Credito di Imposta sui costi IPO ha favorito lo sviluppo del mercato in Italia: per questo riteniamo che debba diventare misura permanente per proseguire il trend ascendente di quotazioni e ridurre il gap con gli altri paesi europei; 172 milioni di euro sono confluiti nelle casse delle PMI per lo sviluppo di progetti di crescita e innovazione a favore dell’occupazione e sviluppo della più importante risorsa del nostro paese: le PMI.

Una importante esigenza oggi è legata alla liquidità del mercato sia in fase di primario che di secondario; per questo abbiamo dedicato un tavolo tecnico dell'Osservatorio PMI EGM e stiamo definendo una proposta per un nuovo progetto di "Fondo di Fondi" che risponda in maniera efficace alle dinamiche di un mercato più efficiente e che illustreremo alle autorità competenti".