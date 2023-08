Saipem, nuovo maxi-collocamento: obbligazioni per 500 mln, scadenza nel 2029

Saipem, nuovo maxi-collocamento

Saipem, società per azioni di diritto italiano, a seguito dell’approvazione del Consiglio di Amministrazione nella riunione tenutasi in data 30 agosto 2023, annuncia l’avvio del collocamento di obbligazioni senior unsecured guaranteed equity-linked con scadenza al 2029. L’importo nominale complessivo delle Obbligazioni oggetto del Collocamento è previsto sia pari a EUR 500 milioni. I proventi netti del Collocamento saranno utilizzati per finalità aziendali di carattere generale, ivi incluso il rifinanziamento di una porzione dell’indebitamento esistente.

L’Emittente si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le condizioni o la tempistica del Collocamento, il quale è rivolto a investitori qualificati ed è soggetto alle usuali restrizioni applicabili a questo tipo di offerte.

Le Obbligazioni saranno convertibili in azioni ordinarie dell’Emittente subordinatamente all’approvazione da parte dell’assemblea straordinaria dei soci, non oltre la Long-stop Date (come definita di seguito), di una delibera di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 5, del Codice Civile, riservato esclusivamente al servizio della conversione delle Obbligazioni (la “Delibera Assembleare”).

L’approvazione della Delibera Assembleare è prevista entro il 31 marzo 2024 (la “Long-stop Date”). Successivamente all’approvazione della Delibera Assembleare, l’Emittente emetterà un apposito avviso per gli obbligazionisti (la “Physical Settlement Notice”) e regolerà l’esercizio del diritto di conversione tramite l’assegnazione di Azioni di nuova emissione oppure, a propria discrezione, tramite Azioni esistenti detenute dall’Emittente come azioni proprie.

Nel caso di mancata approvazione della Delibera Assembleare entro la Long-stop Date, l’Emittente potrà, con avviso scritto (la “Shareholder Event Notice”) da pubblicarsi entro 10 giorni lavorativi di Milano successivi alla Long-Stop Date, rimborsare integralmente, e non solo parzialmente, le Obbligazioni, ad un importo pari al maggiore tra (i) il 102% dell’importo nominale delle Obbligazioni, e (ii) il 102% del c.d. Fair Bond Value delle Obbligazioni (come definito nei terms and conditions delle Obbligazioni), in entrambi i casi includendo gli interessi maturati e non ancora riconosciuti.