Rdc, al via il primo sostituto: presentato il Supporto Formazione e Lavoro

Sostituto del Rdc: dal 1° settembre arriva il Supporto per la formazione e il lavoro, che varrà 350 euro

Dal 1° settembre apre la piattaforma per gli interessati a fare la domanda per il primo dei due strumenti che sostituisce il Reddito di cittadinanza, nell’ambito dello stop alla misura grillina voluto dal governo Meloni, ossia il Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl), che varrà 350 euro al mese ma sarà destinato solo a chi frequenta corsi di formazione.

E oggi, preso la sede Inps di Palazzo Wedekind a Roma, alla presenza della ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone è stato presento proprio il “Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa” (Siisl), la piattaforma per l’incrocio tra domanda e offerta di formazione e lavoro.

"Dalla legge Biagi a oggi le politiche attive non hanno mai dato risultati in termini di incrocio di domanda e offerta di lavoro. Con molta umiltà vi dico che questo percorso, questa piattaforma che oggi presentiamo è un omaggio alla memoria di Marco Biagi, che io considero il più visionario e il più riformista del mercato del lavoro. Quella che vedete oggi è la prima pietra di un’architrave molto più complessa che non vuol lasciare indietro nessuno e vuol fare parlare tutti i soggetti coinvolti”. E ha aggiunto: “Siamo alla vigilia di una bomba sociale? No assolutamente no. I numeri ci dicono che la situazione è assolutamente gestibile. Con la separazione delle platee, chi si attiva troverà accoglienza e accompagnamento".