Europa in pressing sui giganti de web, altra indagine antitrust su Google

Bruxelles non allenta la pressione sulle big tech. La Commissione europea ha aperto un'indagine antitrust su Google per determinare se ha favorito i suoi servizi di tecnologia di pubblicità display online a scapito di altri fornitori, inserzionisti ed editori online.

La multinazionale della Silicon Valley ha il record per le più alte multe ricevute dalla Commissione Europea in merito alla concorrenza.

Il gruppo nordamericano, tra il 2017 e il 2019, ha pagato 8.240 milioni di euro.

Ora è partita una nuova indagine per verificare se l’azienda sta "distorcendo la concorrenza" limitando l'accesso delle aziende ai dati degli utenti su siti Web e alle applicazioni per scopi pubblicitari allo scopo di riservare tali informazioni a proprio uso.

Margrethe Vestager, responsabile della Politica della concorrenza europea, ha detto che "i servizi di pubblicità online sono alla base di come Google e gli editori monetizzano i propri servizi online. Google raccoglie dati per utilizzarli per scopi pubblicitari specifici, vende spazi pubblicitari e funge anche da intermediario pubblicitario. Pertanto, Google è presente a quasi tutti i livelli della catena di fornitura della pubblicità display online “.

La maggior parte degli editori con la pubblicità display online finanzia i contenuti offerti gratuitamente su Internet. Un esempio di questo tipo di annunci con supporto visivo sono i banner.

Bruxelles ha valutato che, solo nel 2019, la spesa per la pubblicità display in Europa sia stata di 20 miliardi di euro.

“La parità di condizioni è essenziale per tutti nella catena di approvvigionamento. La concorrenza leale è importante, sia per gli inserzionisti per raggiungere i consumatori sui siti degli editori sia per gli editori per vendere il loro spazio agli inserzionisti per generare entrate e finanziamenti per i contenuti ", ha sostenuto Vestager.

Il direttore generale di Google in Spagna e Portogallo, Fuencisla Clemares, ha invece sostenuto che “i servizi pubblicitari della sua azienda funzionano in modo assolutamente competitivo e per dimostrarlo collaboreremo con la Commissione”.

"Abbiamo migliaia di clienti-ha detto Clemares- che utilizzano le nostre soluzioni pubblicitarie perché consentono loro di raggiungere tutto il mondo. Inoltre stiamo diventando sempre più grandi, sempre più di successo, ed è normale che ci sia più controllo su di noi e su tutto quello che facciamo”.

L'indagine si concentrerà sulla pubblicità display in vari servizi che Google fornisce sia agli inserzionisti che agli editori. In particolare Bruxelles vuole esaminare: l'obbligo di utilizzare i servizi di Google Display & Video 360 (DV360) e Google Ads per acquistare annunci display su YouTube; utilizzare Google Ad Manager per pubblicare pubblicità su YouTube; il presunto favoritismo di Google AdX da parte di DV360 e Google Ads; le restrizioni imposte da Google a terzi per accedere ai dati sull'identità e sul comportamento dell'utente, disponibili per i servizi di intermediazione pubblicitaria del colosso tecnologico; i piani dell'azienda di vietare i cookie di terze parti su Chrome e l'annuncio del gruppo di smettere di rendere disponibile l'identificatore pubblicitario a terze parti sugli smartphone.

La Commissione ha più procedimenti aperti contro le big tech. L'ultimo è stato per determinare se Facebook abbia violato le regole della community utilizzando i dati dei suoi inserzionisti e se la piattaforma stia collegando i suoi servizi di annunci con il social network. Bruxelles ha recentemente concluso anche un'inchiesta contro Amazon, che ha accusato di aver utilizzato "sistematicamente" i dati privati ​​dei venditori che utilizzano la piattaforma a vantaggio della propria strategia commerciale. Infine, Apple è anche nel radar di Bruxelles per abuso di posizione dominante nella distribuzione di applicazioni per il download di musica attraverso l'App Store, applicando commissioni che penalizzano aziende come Spotify. E la guerra continua.