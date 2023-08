Evasione fiscale, Ruffini: "Via ai controlli incrociati sui conti correnti"

Agenzia delle Entrate, ecco cosa sta per succedere ai conti correnti degli italiani. La convenzione col governo

Il governo Meloni e l'Agenzia delle Entrate hanno firmato una convenzione destinata a fare rumore. L'annuncio arriva dal capo dell'Agenzia Ernesto Ruffini, ma l'obiettivo rispetto agli oltre 100 mld all'anno di soldi che lo Stato perde a causa dell'evasione fiscale è piuttosto modesto. "L'obiettivo è recuperare 2,8 mld. Bisogna considerare - spiega Ruffini al Corriere della Sera - che questo incremento è aggiuntivo rispetto ai risultati già conseguiti. Una decina di anni fa il livello di evasione fiscale "in senso stretto", ovvero relativa a Irpef, Iva, Irap, Ires, senza considerare quella sui contributi previdenziali, si aggirava sugli 85 miliardi. Ma già nel 2019, grazie anche all’introduzione della fatturazione elettronica, era scesa a 75. Accanto a questa riduzione, c’è l’azione di contrasto vero e proprio dell’Agenzia, che nel 2022 ha recuperato la cifra più alta di sempre".

"E già quest’anno - prosegue Ruffini - assicureremo 1,3 miliardi in più rispetto a quanto previsto dalla scorsa convenzione. Ora, il nuovo obiettivo alza l’asticella di circa il 15%. L’Agenzia si limita ad applicare la legge. E nella convenzione ci sono obiettivi di finanza pubblica, non di caccia al gettito. Anche perché non sono riconosciuti incentivi economici in base agli accertamenti svolti e ai soldi incassati, come ancora mi capita di leggere, ma in base ai servizi erogati".