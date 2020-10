Ex Ilva, Mittal apre sulla governance.Se Stato in minoranza, poteri paritetici

ArcelorMittal apre sulla governance dell'ex Ilva? Secondo i rumors raccolti da MF-Milano Finanza, parrebbe di sì. Il tavolo della trattativa tra il colosso dell'acciaio indiano e l’agenzia pubblica per l’attrazione degli investimenti sta procedendo a ritmi serrati.

Il tema centrale ora sul tavolo, secondo quanto appreso in ambienti finanziari, è quello della gestione. Perché se Invitalia avrà una partecipazione oscillante tra il 40% e il 45%, e quindi ArcelorMittal resterà in maggioranza, la governance sarà paritetica con il futuro presidente che dovrebbe avere un profilo istituzionale.

L’ingresso dello Stato, comunque, non avverrà in tempi rapidi: la definizione dell’operazione ci sarà quando sarà ultimata l’implementazione del piano ambientale, che dovrebbe essere concluso nel 2022. Anche se non è da escludere che si possano anticipare i tempi di questa procedura. Tanto più che i franco-indiani sono favorevoli all’acciaio verde e credono nel grande potenziale dell’idrogeno.