Ex Ilva, Urso in Senato lancia l'allarme: "Urge un intervento drastico"

Ex ilva, scontro totale tra governo e Arcelor Mittal. Il ministro Urso: "Promesse non mantenute"

Il futuro dell'ex Ilva di Taranto è a forte rischio dopo la rottura totale che si è consumata nei giorni scorsi tra il governo e gli indiani di Arcelor Mittal. La giornata di oggi potrebbe essere cruciale per le sorti del gruppo siderurgico, infatti a Palazzo Chigi arriveranno i sindacati dell'acciaieria. Da mesi l'ex Ilva necessita di un'iniezione di liquidità e di una prospettiva di sviluppo aziendale che guardi alla riconversione degli stabilimenti. Ma già prima dell'incontro con le parti sociali, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, si è presentato al Senato per un’informativa. "C'è l'urgenza di un intervento drastico che segni una svolta netta rispetto alle vicende per nulla esaltanti degli ultimi 10 anni", ha detto.

E poi ha precisato: "Nulla di quello che era stato programmato e concordato è stato realizzato. Nulla è stato mantenuto in merito agli impegni occupazionali e al rilancio industriale. Sull' ex Ilva "intendiamo invertire la rotta cambiando equipaggio. Ci impegniamo a ricostruire l'ex Ilva competitiva sulla tecnologia green su cui già sono impegnate le acciaierie italiane, prime in Europa", ha poi garantito il ministro. "L'impianto è in una situazione di grave crisi. Nel 2023 la produzione si attesterà a meno di 3 milioni di tonnellate, come nel 2022, ben sotto l'obiettivo minimo che avrebbe dovuto essere di 4 milioni, per poi quest'anno risalire a 5 milioni".

"Mittal scarica oneri ma vuole privilegi, inaccettabile" Arcelor Mittal, che detiene il 62% di Acciaierie d'Italia, incontrando il governo ha rigettato l'ipotesi di una crescita della partecipazione pubblica di Invitalia al 66% tramite una iniezione di capitale da 320 milioni. "Arcelor Mittal si è dichiarata disponibile ad accettare di scendere in minoranza ma non a contribuire finanziariamente in ragione della propria quota, scaricando l'intero onere finanziario sullo Stato ma, nel contempo, reclamando il privilegio concesso negli originali patti tra gli azionisti realizzati quando diedero vita alla società Acciaierie d'Italia di condividere in ogni caso la governance, così da condizionare ogni ulteriore decisione. Cosa che non è accettabile né percorribile sia nella sostanza che alla luce dei vincoli europei sugli aiuti di Stato", ha commentato Urso. "Abbiamo quindi dato mandato ad Invitalia e al suo team di legali di esplorare ogni possibile conseguente soluzione".