Exor scommette su intelligenza artificiale e machine learning in Israele

Exor scommette su intelligenza artificiale e machine learning

L'investimento strategico di Exor Ventures nel settore dell'elaborazione dei dati, del machine learning e della sanità è sempre più evidente. Questo fondo di venture capital, parte del conglomerato di famiglia Agnelli-Elkann, ha recentemente guidato un round di finanziamento da 15 milioni di dollari per PhaseV, un'azienda con sede a Tel Aviv che sfrutta il machine learning per ottimizzare la progettazione e l'esecuzione di studi clinici adattivi per nuovi farmaci e per testare farmaci esistenti in nuove condizioni. Questo investimento, rivelato da MF-Milano Finanza, è composto da un round seed da 9 milioni di dollari e ulteriori 6 milioni in titoli Safe (Simple Agreement for Future Equity), strumenti finanziari partecipativi.

La piattaforma PhaseV è particolarmente rilevante considerando che lo sviluppo di un nuovo farmaco medio richiede un investimento di circa 2,3 miliardi di dollari e un periodo di distribuzione di 7 anni, con un basso tasso di successo. PhaseV utilizza l'apprendimento automatico per individuare segnali nascosti nei dati dei trial clinici, consentendo ai team di sviluppo clinico di apportare modifiche in tempo reale durante le sperimentazioni, accelerando così l'efficienza nello sviluppo dei farmaci. Grazie a questo finanziamento, PhaseV ha l'obiettivo di espandersi ulteriormente nel mercato statunitense e di aumentare il proprio organico. Le risorse ottenute dovrebbero coprire le esigenze aziendali per circa tre anni, ma si sta considerando la possibilità di ulteriori round di finanziamento di serie A in futuro.

Questo rappresenta il secondo investimento nel campo del machine learning da parte di Exor Ventures in poche settimane. A ottobre, Vento Venture, anch'essa parte di Exor Ventures, ha investito in un round pre-seed in PandasAi, una startup tedesca specializzata nel machine learning che fornisce un'app di analisi dati open source, semplificando l'interazione con i dati attraverso l'intelligenza artificiale generativa. Questa soluzione consente agli utenti di interrogare e analizzare i dati utilizzando il linguaggio naturale, facilitando attività come la generazione di grafici e l'identificazione di correlazioni tra i dati. In precedenza, verso la fine di settembre, Exor Ventures aveva investito nella fintech argentina N5 Now, che supporta la digitalizzazione delle banche e la razionalizzazione dei processi interni.

Negli ultimi sei mesi, Exor Ventures ha dimostrato di essere particolarmente attiva nel campo degli investimenti, guidando un round di finanziamento da 350 milioni di dollari in Hale, un'app italiana dedicata alla cura del dolore pelvico femminile, e partecipando a diverse iniziative di investimento in vari settori.