Export: Di Maio apre il cantiere Made in Italy. Patto da 1,4 miliardi di euro

Export, Di Maio: "Apriamo il cantiere Made in Italy"

"Con questo Patto, oggi 8 giugno, apriamo un nuovo cantiere, il cantiere del Made in Italy nel mondo, al quale dovremo inevitabilmente approcciarci con grande umiltà e spirito di servizio, verso il nostro Paese e verso tutti i nostri cittadini". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, alla presentazione in Farnesina del Piano per l'export.

Export: patto da 1,4 miliardi euro. Sono le risorse straordinarie stanziate dal governo

Il patto per l'export riassume le risorse straordinarie stanziate dal governo per circa 1,4 miliardi di euro, con cui si rafforzeranno gli strumenti per l'internazionalizzazione delle imprese e si adotterà un'azione promozionale di ampio respiro. E' quanto si legge nel documento firmato oggi alla Farnesina da ministri, istituzioni e rappresentanti delle attività produttive.

Export, Di Maio: "Nella rete delle Ambasciate anche 6 esperti in tema di agricoltura"

Il ministro Di Maio ha poi dichiarato: "Recependo quanto auspicato dal ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali lo scorso 3 marzo e le istanze delle associazioni di categoria, nei prossimi mesi inseriremo sei esperti in tema di agricoltura nella rete diplomatico-consolare, che potranno ottimizzare il lavoro delle nostre Ambasciate nella rimozione di barriere non tariffarie e nella promozione delle eccellenze della filiera agroalimentare".