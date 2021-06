Facebook entra nell'esclusivo T-Club. Dal giudice l'aiuto per unirsi a Apple&C

Facebook, il più famoso social network al mondo (vanta 2,80 miliardi di utenti mensili attivi), è diventata la quinta azienda degli USA ad ottenere una capitalizzazione di mercato sopra i 1000 miliardi di dollari. Tagliando questo traguardo, il colosso di Mark Zuckerberg è entrato di diritto nel T-Club, l’insieme delle aziende che hanno superato il trilione di dollari di market cap, composto da Apple, Microsoft, Amazon, and Google

Ieri, 28 giugno 2021, le azioni di Facebook hanno chiuso a 355,64 dollari (+4,18%), conferendo all’azienda una capitalizzazione di 1.008 trilioni di dollari. Le azioni sono sono schizzate in seguito alla decisione di un giudice federale di respingere due denunce contro Facebook: un’antitrust della Federal Trade Commission, respinta poiché “non è riuscita a presentare fatti sufficienti per stabilire plausibilmente" che il gruppo aveva il potere di monopolio sui servizi di social media; e un’altra invece da parte dei procuratori generali di 48 stati americani che le contestavano “abuso di posizione dominante”

Questo risultato appare ancora più sorprendente se ci si sofferma a pensare che Facebook è un colosso tecnologico partito dal nulla, dall’idea di un ragazzino che, in seguito all’IPO (Offerta Pubblica Iniziale) nel 2012 ha ottenuto una capitalizzazione di mercato di 104 miliardi di dollari. Quella di Facebook si è confermata la seconda IPO più grande della storia, dopo quella di Visa.

Dopo meno di 10 anni dallo sbarco sul Nasdaq, le azioni dell’azienda americana sono aumentate di circa l’824%, un risultato incredibile che dimostra oggettivamente l’enorme successo di una compagnia che ha cambiato il modo di intendere le relazioni interpersonali online. Con questa spinta propositiva dal mercato azionario l’azienda di Mark Zuckerberg punta a mettere in commercio, entro il 2021, prodotti come il dispositivo di videochiamata Portal, le cuffie per realtà virtuale Oculus e gli occhiali intelligenti.