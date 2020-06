Family act,l'ennesimo anglicismo: chiamiamolo "familia actum". Viva le origini

Mi domando e vi domando perché gli interventi per la famiglia vengono chiamati "family act" ignorando locuzioni proprie dalla nostra splendida lingua armoniosa? È possibie che per dare serietà a norme e disposizioni dobbiamo ricorrere a lingue estere quasi vergognandoci della nostra? "Si piglia gioco di me? – interruppe il giovine. – Che vuol ch’io faccia del suo latinorum?". Così rispose Renzo a Don Abbondio che cercava di dissuaderlo dal proposito di sposarsi Lucia imbroiandolo in tale modo. Così dovremmo rispondere agli anglofoni tanto per essere alla page... ops "alla moda". Ma perché non chiamiamo le predette norme "familia actum" con la lingua delle nostre origini? Buona Italia a tutti.