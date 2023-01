Farmacosmo acquisisce la maggioranza di Bau Cosmesi e...

Farmacosmo entra nel mondo del pet: l’accordo per l’acquisizione della maggioranza del portale "Bau Cosmesi"

Farmacosmo S.p.A., società attiva nel settore Health, Pharma & Beauty quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunica di aver sottoscritto oggi, 9 gennaio, un accordo vincolante per la costituzione di una nuova società (“NewCo”), nella quale verrà conferito il portale “baucosmesi.it” di proprietà dell’imprenditore Andrea Bianchi e che verrà dotata di adeguate risorse finanziarie da parte di Farmacosmo, al fin di poter supportare il relativo piano strategico. Il portale Bau Cosmesi è attivo da aprile 2021 e si occupa della vendita di prodotti naturali, vegan e made in Italy per la cura e l’igiene degli animali, e l'operazione mira ad allargare la value proposition di Farmacosmo, che si conferma punto di riferimento nell’ambito e-commerce per la cura ed il benessere, anche nel settore pet.

I principali razionali strategici soggiacenti all’operazione: L’ingresso in un mercato di nicchia del settore Pet che presenta un tasso di crescita atteso molto elevato e un livello di saturazione del mercato molto basso, con nuove referenze ad alta marginalità; la possibilità di espandere il percorso di crescita di Bau Cosmesi tramite lo sfruttamento di nuovi fonti di traffico sia in organico che a pagamento attualmente non attive e la possibilità di fare leva sulla base utenti Pet di Farmacosmo tramite strategie di marketing di cross-selling e cross-fertilization; l’efficientamento dell’attuale struttura attraverso le numerose sinergie di costo, definendo fra i due portali: un unico centro logistico per sfruttare know-how tecnologico e best practice Farmacosmo; un unico centro strategico per gli sviluppi IT e per le politiche di marketing; economie di scala con un notevole riduzione dei costi relativi alle commissioni sui metodi di pagamento elettronici e all’utilizzo dei materiali per le spedizioni; lo sviluppo del business Pet sia in ambito B2B che retail. Nello specifico i prodotti a marchio Bau saranno distribuiti anche offline attraverso accordi commerciali selettivi.

Farmacosmo entra nel mondo del pet: la struttura dell'operazione con il portale "Bau Cosmesi"

L’operazione prevede: a) la costituzione della NewCo, quale Società a Responsabilità Limitata, dove (i.) AB, che sarà nominato Amministratore Delegato della medesima, effettuerà un conferimento in natura del portale Bau Cosmesi, valutato Euro 350.000, e (ii.) Farmacosmo effettuerà un conferimento in denaro dell’importo di Euro 350.000. b) Contestualmente, in conformità ai termini e alle condizioni dell’Accordo, AB si impegna a cedere a Farmacosmo, una parte della propria quota pari al 17% del capitale sociale di NewCo, dietro pagamento del prezzo di acquisto pari a Euro 119.000. Il corrispettivo sarà pagato per la metà in danaro (“corrispettivo in cash”), e per l’altra metà in azioni Farmacosmo (“corrispettivo in kind”) valorizzate ad Euro 2,28 cadauna (target price equity research).

Il valore pagato per il 67% del capitale sociale della NewCo sarà quindi pari ad Euro 469.000. L’operazione sarà perfezionata, per la parte relativa al conferimento in denaro e al Corrispettivo in Cash, con l’utilizzo esclusivo di mezzi propri della Società. Fabio de Concilio, Presidente e Amministratore Delegato di Farmacosmo ha dichiarato: “Inauguriamo il 2023 con una operazione straordinaria che vede Farmacosmo entrare nel mondo del pet con un progetto innovativo che in poco più di un anno di attività ha già espresso degli ottimi fondamentali. Il piano strategico che abbiamo definito in questi mesi consentirà di dotare un giovane e brillante imprenditore di tutta la tecnologia, esperienza e managerialità dell’ecosistema Farmacosmo. Bau Cosmesi diventa così il quarto portale proprietario di Farmacosmo, grazie al quale andremo ad aggredire il mercato del pet commercializzando prodotti a marchio proprietario, a beneficio della brand awareness e della marginalità del gruppo”.

Andrea Bianchi, fondatore del portale Bau Cosmesi ha dichiarato: “Sono felice di siglare questo accordo con Farmacosmo che accompagnerà Bau nella sua fase di scaling e posizionamento nel mercato Italiano. Bau avrà a supporto nuove importanti risorse che permetteranno al portale di crescere rapidamente e allo stesso tempo di offrire il miglior servizio di sempre. Nuove sinergie stanno per nascere e porteranno il progetto verso nuovi e importanti traguardi”.