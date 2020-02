FCA comunicazione innovativa, la web-serie 'No drama with Mophar'

4 filmati, 4 situazioni ispirate dalla vita quotidiana, 4 “drammi”, una sola soluzione: Mopar. “No drama with Mopar” illustra l’unicità del brand dedicato ad assistenza, ricambi e supporto al cliente per i veicoli FCA

È la prima volta che Mopar, in perfetta sintonia con la sua strategia di comunicazione, utilizza quattro clip video per raccontare, con ironia, cosa succede quando non ci si affida all’assistenza e ai ricambi originali firmati Mopar.

Gli episodi prendono spunto dagli eventi della vita quotidiana per avere un approccio più vicino alla gente e alle sue necessità quando è alla guida, per far sentire ancora di più come Mopar è una risposta concreta e seria (perché la leggerezza è solo nel tone of voice di questi filmati) alle necessità degli automobilisti.

«Si tratta di un progetto avvincente che mette in risalto la nostra esperienza e la qualità dei nostri prodotti, sottolineando che con Mopar "tutto andrà bene" – spiega Giuseppe Galassi, Head of marketing and communication - EMEA region Mopar –. Infatti, attraverso questi filmati, il pubblico può scoprire la nostra unicità nell’affrontare qualsiasi evento, anche quello più inaspettato, garantendo massima serenità a chi ogni giorno si affida a noi».

Ideata dall’agenzia creativa Armando Testa e diretta dal regista William Zanardi (in arte William9) per la casa di produzione Little Bull Studios, l’esclusiva serie impiega un linguaggio ironico, leggero e aperto ai nuovi media, soprattutto a quelli social e digitali, esasperando il concetto di “dramma”, nell’accezione cinematografica, creando delle clip coinvolgenti e cross-brand che saranno pubblicate su Facebook e Youtube con una pianificazione specifica nei mercati EMEA.

Il primo episodio (visionabile a questo link) mette in luce la linea “Genuine Parts”, ricambi al top della qualità pensati per il montaggio in primo impianto negli stabilimenti di produzione. Protagonista del filmato un giovane violinista alle prese con un esame al conservatorio. L’atmosfera è tesissima. L’emozione è al massimo. L’allievo è concentratissimo e gli esaminatori osservano per assicurarsi che tutto venga eseguito alla perfezione. Tutto procede per il meglio, la commissione ascolta estasiata l’esecuzione quando, all’improvviso, dalla finestra della sala sopraggiunge uno stridore di freni che rompe l’incantesimo. Sotto nel cortile, ad attendere il giovane, il papà giunto a bordo della sua auto. Il sospetto è che siamo stati i freni a provocare quel rumore e a rovinare l’esame del figlio.Se si fosse affidato ai ricambi originali di Mopar e alla rete di officine autorizzate FCA, questo “epilogo drammatico” non sarebbe successo.

Il secondo video sarà dedicato al “Mopar Vehicle Protection”, il servizio pensato per offrire a tutti i clienti il piacere di guidare, liberi da qualunque preoccupazione ed imprevisto.Il mese successivo la terza clip racconterà gli “Essentials Parts”, i ricambi destinati alle vetture con più di quattro anni di vita, che garantiscono al cliente un ottimo compromesso tra qualità e risparmio.La serie si concluderà con il quarto episo