Fca investe nell'auto elettrica in Polonia: 2 mld per 3 modelli Jeep e Alfa

Due miliardi per tre modelli Jeep, Fiat e Alfa Romeo, ibridi ed elettrici. Fiat Chrysler farà nuovi investimenti strategici in Polonia che porteranno al rinnovamento dello stabilimento polacco di Tychy dove sarà allestita una linea produttiva per tre nuovi modelli rispettivamente con i marchi Jeep, Fiat e Alfa Romeo.

"La prima vettura sarà commercializzata nella seconda metà del 2022 - ha spiega Fca nel corso di un evento in Polonia - e tutti i nuovi modelli saranno alimentati da sistemi sia ibridi che completamente elettrici. Lo stabilimento di Tychy occupa circa 2.500 persone e attualmente produce la Fiat 500, la 500 Abarth e la Lancia Ypsilon. Nel 2019 l'impianto ha prodotto circa 263 mila veicoli quasi completamente esportati in 58 mercati nel mondo. Nel 2020 il gruppo ha festeggiato i 100 anni della propria presenza in Polonia".

Fca, che sta pianificando una fusione da 38 miliardi di dollari con la rivale francese Psa per creare la casa automobilistica numero quattro al mondo, ha precisato che i primi preparativi per l'espansione e la modernizzazione dell'impianto sono iniziati alla fine di quest'anno.

L'obiettivo per i nuovi modelli ibridi ed elettrici di Jeep, Fiat e Alfa Romeo a Tychy era quello di avviare la produzione di massa del primo dei tre nuovi modelli di autovetture per i marchi del gruppo nella seconda metà del 2022, target ora confermato. Nel suo piano industriale 2018-2022 Fca si è impegnata a investire 9 miliardi di euro in elettrificazione nell'ambito di investimenti totali per 45 miliardi.