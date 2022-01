FCA: la Nuova 500 al top nel mercato delle elettriche, più che raddoppiato

E' di Nuova 500 il record di vendite sul mercato italiano nel 2021

Nuova 500 è l'elettrica più amata in Italia nel 2021. La vettura “green” di FCA ha totalizzato 10.753 vendite, il 16% di un totale di mercato che ha superato le 67.000 unità, più del doppio rispetto all'anno precedente.

Nuova 500 elettrica è stata progettata e costruita a Torino ed è già disponibile in Europa, Brasile e Israele, mentre lo sbarco sul mercato giapponese è previsto entro l'anno in corso. Con un'autonomia di 320 km, può contare sulla ricarica veloce della batteria agli ioni di litio da 42 kWh: con un caricatore da 85 kW sono sufficienti 5 minuti per il ciclo completo.