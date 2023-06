Fed, Powell rallenta la stretta da falco: tassi invariati dopo 10 rialzi

Powell: "Abbiamo fatto molta strada ma gli effetti delle nostre scelte non sono ancora pieni"

Frena la stretta sui tassi da parte della Federal Reserve americana. Dopo 10 rialzi consecutivi in 15 mesi, ha lasciato invariati i tassi d'interesse al 5-5,25%. Una decisione ampiamente attesa dal mercato, che però evidentemente si aspettava uno stop duraturo, mentre si è in presenza solamente di una pausa.

E Wall Street non ha gradito, con gli indici principali che hanno sbandato negli attimi successivi all'annuncio per poi archiviare la seduta con il Dow Jones in calo dello 0,68% a 33.979 punti, l'S&P 500 ha chiuso a +0,08% e 4.372 punti, mentre il Nasdaq è salito dello 0,39% a 13.626 punti.

La scelta di non toccare i tassi a giugno (presa all'unanimità) è stata adottata per consentire "al Comitato di valutare le informazioni in arrivo e le loro implicazione", ha spiegato la Fed nel suo comunicato facendo pero' notare che l'inflazione è ben sopra il 2% e l'obiettivo dell'istituto centrale rimane sempre quella di riportarla sotto controllo.