Fed verso un nuovo aumento dei tassi: sarà recessione o fine dell’inflazione?

Fed, pronti due nuovi aumenti entro il 2023

2001-2023, da Alan Greenspan a Jerome Powell, i due numeri uno della Fed . Il primo aveva ribassato i tassi di 1,5 punti, il secondo è pronto ad alzarli a livelli mai visti da oltre 20 anni. Allora l’economia americana era in cattive acque ora, potrebbe entrarci. Ma i dubbi sono ancota tanti. Tutte le ultime uscite di Powell stanno rafforzando l’idea che la Fed alzerà nuovamente i tassi nella prossima riunione prevista per il 26 luglio. Questo nonostante che il boom del mercato del lavoro sia leggermente rallentato ( sempre molto forte) e l’inflazione possa raggiungere il 4% o qualcosa di meno. Certo è che i 10 rialzi consecutivi dal marzo 22 al maggio 23 hanno rappresentato una stretta della politica monetaria che non si vedeva dagli anni 80. In ogni caso molti osservatori economici, da Bank of America a Oxford Economics, sono convinti che la Banca Centrale alzerà i tassi altre due volte, di 25 punti base ciascuna, a luglio e settembre.

Fed, sarà recessione morbida o vittoria sull'inflazione?