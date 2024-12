Fed, nessun colpo di scena: un taglio moderato dei tassi prima di mettere il turbo nel 2025

Tassi, la Fed ci va piano: un assaggio dei tagli prima della svolta nel 2025

Tre banche centrali si riuniscono questa settimana per concludere l’anno: la Federal Reserve degli Stati Uniti (Fed), la Banca d’Inghilterra (BoE) e la Banca del Giappone (BoJ). La Fed apre le danze. Sebbene un taglio dei tassi sia quasi certo, c’è ancora incertezza riguardo alla roadmap della Fed per il 2025.

Non ci si aspettano grosse sorprese dalla Fed. Un taglio dei tassi di 25 punti base è previsto dal 94% degli operatori di mercato. Tuttavia, la grande incognita è il ritmo dei tagli dei tassi l’anno prossimo. Da settembre, si sta verificando un fenomeno insolito nel mercato del debito degli Stati Uniti. Tipicamente, quando la Fed abbassa i tassi d’interesse, i rendimenti obbligazionari scendono di conseguenza. Ma sta accadendo l'opposto: i rendimenti stanno aumentando. Ad esempio, i rendimenti delle obbligazioni a 30 anni sono aumentati di 40 punti base dal primo taglio dei tassi della Fed. Normalmente, questi rendimenti scendono tra i 10 e i 50 punti base nei due o tre mesi successivi a un taglio.

Perché sta accadendo questo? Alcuni analisti indicano la possibilità di una reflazione scatenata dal possibile ritorno di Trump alla Casa Bianca il mese prossimo. Sebbene questo possa essere un fattore, non è l’unico. Secondo la nostra analisi, l’aumento continuo dei rendimenti da settembre, ben prima delle elezioni presidenziali, indica che il mercato ritiene che la Fed stia rimanendo indietro rispetto al ciclo economico. Questo suggerisce che la Fed potrebbe essere costretta a ridurre i tassi in modo più aggressivo l’anno prossimo a causa di un indebolimento del mercato del lavoro.

Perché non accelerare i tagli dei tassi adesso? È molto improbabile che ciò accada questa settimana. Sebbene i tassi a lungo termine siano aumentati drasticamente, non hanno raggiunto livelli di stress significativi. Inoltre, in questo periodo dell’anno, il mercato è tranquillo e la volatilità è diminuita. Non c’è una ragione convincente per cui la Fed debba agire in anticipo. Tuttavia, la Fed potrebbe dover accelerare i tagli dei tassi nel primo trimestre dell’anno prossimo se le tensioni nel mercato obbligazionario dovessero persistere. Questo non è attualmente riflesso nel mercato valutario. Se tale scenario dovesse verificarsi, potrebbe portare a un calo imprevisto del dollaro, poiché la maggior parte degli operatori scommette su un dollaro forte e sopravvalutato l’anno prossimo.

La BoJ probabilmente manterrà i tassi stabili

Per quanto riguarda la BoJ, dopo un breve periodo di indecisione, sembra pronta a mantenere lo status quo. Il Giappone non sembra avere fretta di alzare i tassi, preferendo aspettare e vedere come si svilupperanno le politiche commerciali della nuova amministrazione statunitense e come la Cina potrebbe rispondere. Il consenso di mercato prevede una significativa svalutazione del renminbi in risposta alle minacce protezionistiche degli Stati Uniti. Se ciò dovesse accadere, la BoJ avrebbe tutte le ragioni per non intervenire, poiché lo yen è la valuta asiatica più sensibile alle fluttuazioni dello yuan a causa dei legami commerciali stretti tra Cina e Giappone. Si prevede che il Giappone stringa la politica monetaria di nuovo nel primo trimestre dell’anno prossimo, e il mercato ha già prezzato questa possibilità. Dopo aver venduto euro per acquistare yen all'inizio di questo mese in previsione di un aumento dei tassi, i fondi speculativi hanno invertito rotta la scorsa settimana.

*Country manager di iBanFirst Italia.