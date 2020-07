Federer, le sue scarpe pronte a essere quotate in Borsa per 2mld di franchi

Il marchio di calzature On, di cui Roger Federer è azionista di minoranza da novembre 2019, sarebbe pronta a entrare in Borsa. A rivelarlo è il giornale svizzero Nzz am Soontag, che parla di un possibile lancio l’anno prossimo, con un valore complessivo della società stimato a 2 miliardi di franchi, cioè 1,88 miliardi euro.

Il progetto sarebbe un’offerta pubblica iniziale (Ipo) di azioni, con conseguente approdo al listino azionario, ma la notizia non è ancora stata né smentita né confermata dall’azienda, che, con sede europea a Zurigo, da dieci anni produce scarpe da running rivendute da oltre 6.500 negozi in più di 50 paesi.