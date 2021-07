Federico Marchetti lascia la guida del colosso Yoox dopo 21 anni

Federico Marchetti, fondatore di Yoox, lascia dopo 21 anni la direzione e pensa già a nuove sfide

Federico Marchetti, 51 anni e fondatore prima di Yoox e poi di Yoox Net-A-Porter, multinazionale dell’e-commerce della moda, primo e finora unico italiano a inventare un "unicorno" del settore tech lascia la presidenza della sua "figlia". Il periodo di transizione, rivela il Corriere della Sera, è finito: l'ultimo giorno in ufficio a Milano è arrivato. "Tutte le sere racconto una storia a mia figlia, e lei si addormenta tenendomi la mano. È per me una gioia indescrivibile, come per tutti i genitori. Come tutti i genitori però, so anche che un giorno mia figlia diventerà grande, e sarà indipendente, e vivrà la sua vita. Yoox, per me, è stato in un certo senso come un figlio. Adesso, dopo 22 anni, è ora di lasciar andare Yoox per la sua strada. Non potrei essere più orgoglioso di quel che è stato fatto", ha dichiarato l'imprenditore. "Sono eccitato per l’inizio di un nuovo capitolo, ma anche emozionato perché lascio l’azienda che ho creato, che amo e dove ho osato fare l’impossibile: trasformare una startup in un unicorno e poi in un gruppo globale", ha aggiunto su Instagram. Federico Marchetti sarà infatti il presidente del settore "fashion" nel progetto green Sustainable Markets Initiative, lanciato dal principe Carlo d’Inghilterra.