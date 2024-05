Fentanyl, boom di sequestri (+1700%). Confiscate oltre 115 mln di pillole

Fentanyl, confiscate oltre 115 mln di pillole

La detenzione illegale di fentanyl, negli Stati Uniti, ha subito un aumento di oltre il 1.700% tra il 2017 e il 2023. Inoltre, nello stesso periodo, la quota dei sequestri totali di fentanyl che ha riguardato le pillole è quadruplicata, con i 115,6 milioni di pillole sequestrate nel 2023 che rappresentano il 49% dei sequestri totali. Lo rivela un'analisi guidata da scienziati della NYU Grossman School of Medicine e dell'Università della Florida, pubblicata su International Journal of Drug Policy.

"È la prima volta che vengono pubblicati dati così aggiornati sui sequestri che distinguono tra fentanyl in polvere e in pillole", hanno spiegato i ricercatori. I sequestri di droga da parte delle forze dell'ordine sono utilizzati come indicatore della disponibilità o dell'offerta di droga, ma non indicano necessariamente la prevalenza del consumo di droghe illecite.

Il fentanyl è un analgesico oppioide sintetico fino a 50 volte più potente dell'eroina e coinvolto in circa due terzi di tutti i casi di overdose statunitensi. Più di 100.000 persone continuano a morire per l'abuso di fentanyl ogni anno. La ricerca rivela anche che i sequestri di fentanyl variano da regione a regione, negli Stati Uniti. Inizialmente i sequestri di fentanyl erano meno comuni nella parte occidentale; tuttavia, entro il 2023, la zona occidentale aveva il maggior numero di sequestri in termini di peso e l'85% di tutte le pillole di fentanyl confiscate.

Il maggior numero di sequestri di fentanyl in polvere, che può essere facilmente utilizzato per adulterare altre droghe e renderle più letali, è stato registrato nel Sud. Mentre il Midwest ha mostrato un numero inferiore di sequestri di fentanyl nel complesso, è stato notato un picco particolarmente alto nei sequestri di pillole di fentanyl.

"Circa la metà del fentanyl sequestrato è ora sotto forma di pillole, il che suggerisce che il panorama delle droghe illecite è cambiato rapidamente", ha dichiarato Joseph J. Palamar, professore associato presso il Dipartimento di Salute della Popolazione della NYU Langone Health e vice direttore del National Drug Early Warning System.

"Il fentanyl sotto forma di pillole non solo facilita l'inizio dell'uso, ma aumenta anche le possibilità che le persone che acquistano pillole illecite possano essere involontariamente esposte al fentanyl, poiché è comunemente presente in pillole contraffatte pressate per assomigliare all'ossicodone, allo Xanax o persino all'Adderall", ha continuato Palamar, che è anche autore principale dello studio.

Gli scienziati hanno analizzato le tendenze annuali dei sequestri di pillole e polveri contenenti fentanyl utilizzando i dati del programma 'High Intensity Drug Trafficking Areas', o HIDTA, negli Stati Uniti, dal 2017 al 2023. A differenza della maggior parte dei dati delle indagini e dei sistemi di sorveglianza, che possono ritardare di un anno o più, i dati HIDTA sono disponibili trimestralmente, il che consente un'analisi quasi in tempo reale. La squadra di ricerca ha misurato otto indicatori di potenziali cambiamenti nell'offerta o nella disponibilità di fentanyl illecito, tra cui il numero di sequestri totali, i sequestri di polvere, i sequestri di pillole e il peso totale dei sequestri. Inoltre, gli scienziati hanno esaminato la percentuale di sequestri di pillole rispetto al totale dei sequestri. Negli Stati Uniti, tra il 2017 e il 2023, sono stati effettuati 66.303 sequestri, con il 67,3% dei sequestri di fentanyl in polvere e il 32,7% in pillole. Il numero totale di sequestri in questo periodo di tempo è aumentato di oltre il 1.700%.

Nel 2023, gli Stati con il maggior numero di sequestri sono stati rispettivamente la Florida, l'Arizona e la California. Il maggior numero di sequestri di pillole è stato riscontrato in Arizona, Colorado e Nuovo Messico. Il Nord-Est, invece, ha avuto il minor numero di pillole sequestrate nel 2023. "L'Occidente ha riportato la percentuale maggiore di pillole di fentanyl rispetto a tutti i sequestri, molto probabilmente per la vicinanza al confine messicano", ha detto Palamar.

I risultati dello studio mostrano che tutte le regioni stanno lentamente recuperando terreno e che le pillole stanno dominando gran parte del mercato del fentanyl. Gli Stati con la più alta percentuale di sequestri in pillole sono il Nuovo Messico, con l'98,4%, il Colorado, con il 94,8% e il Wyoming, con il 93,8%.

Una limitazione dello studio identificata da Palamar è che, a causa della natura della raccolta dei dati HIDTA, gli scienziati non sono stati in grado di distinguere se i sequestri riguardavano esclusivamente il fentanyl, il fentanyl combinato con altre droghe o gli analoghi del fentanyl, come il carfentanyl, uno degli oppioidi più potenti esistenti. Tuttavia, secondo Palamar il rilevamento di fentanyl in un sequestro di droga può essere un indicatore importante del rischio di overdose.