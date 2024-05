Fentanyl usato per tagliare eroina: aperta una inchiesta a Perugia

A Perugia aperto un fascicolo sull'eroina con il Fentanyl

La procura di Perugia ha aperto un fascicolo a carico di ignoti in relazione alla presenza di Fentanyl riscontrata come sostanza da taglio in una dose di eroina recuperata alcune settimane fa nella zona del capoluogo umbro. Spaccio di stupefacenti - secondo quanto risulta all'ANSA - l'ipotesi di reato che compare nel fascicolo, con il quale l'Ufficio guidato da Raffaele Cantone mira a svolgere indagini specifiche. "Sono preoccupato per quanto sta emergendo e voglio cercare di capire se si tratta di un fatto sporadico o se ci sono episodi analoghi", aveva detto il magistrato nei giorni scorsi subito dopo che era scattato l'allarme.

Il Fentanyl nella dose di eroina è stato scoperto in un controllo a campione svolto nelle scorse settimane dall'Unità di strada di Perugia, gestita dalla cooperativa sociale Borgorete. Minima la quantità del potente analgesico trovata nella dose: l'eroina era il 50%, poi c'erano anche codeina (30%) e diazepam (15%) oltre al 5% di Fentanyl. Il Sistema nazionale di allerta rapida coordinato dal Dipartimento per le politiche antidroga si è dunque attivato e dal ministero della Salute è partita una nota agli assessorati alla sanità di tutte le Regioni affinchè sollecitino le strutture che si occupano di dipendenze ad "informare le persone che fanno uso di sostanze dei gravissimi rischi per la salute". Si è messo quindi in moto il nuovo Piano nazionale di prevenzione contro l'uso improprio di Fentanyl e di altri oppioidi sintetici che prevede l'invio dell'allerta anche a tutte le forze di polizia e a tutte le amministrazioni competenti affinché sia rafforzata la rete di monitoraggio territoriale e aumentata l'attenzione in tutti i settori potenzialmente esposti.

Droga, Bassetti: "Il Fentanyl uccide più dell'eroina"

"Il Fentanyl uccide piu' dell'eroina e della morfina". Cosi' su X l'infettivologo Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova, sull'alert del ministero della Salute sui rischi per la droga sintetica, scattato dopo il sequestro di una dose a Perugia. "E' un farmaco - ricorda - che va utilizzato sotto guida medica per controllare il dolore grave", ma "è diventato negli ultimi anni un surrogato dell'eroina, tanto da guadagnarsi il titolo di 'droga degli zombie' - sottolinea l'infettivologo - Solo nel 2022 secondo Centers for Disease Control si sono registrate oltre 100mila morti causate da intossicazione acuta grave proprio da Fentanyl. Perchè si usa il Fentanyl per tagliare l'eroina? Ha diversi vantaggi, per gli spacciatori: oltre a essere potente come eroina e morfina, costa poco. Non è legato, infatti, ad alcuna coltivazione, perchè è una droga sintetica, realizzata in laboratorio. Inoltre - conclude - essendo molto potente, ne bastano quantitativi minimi per disporre di molte dosi".