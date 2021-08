Ferragamo, +6.31% in Borsa: il settore luxury sopravvive alla crisi Covid

Ferragamo, +6.31% in Borsa: la Casa di moda vede alzare il proprio titolo ed è testimone del superamento della crisi dell'intero settore lusso

I Gruppi più imponenti del lusso hanno superato la crisi da Covid e si stanno facendo notare in Borsa. Gli investitori, dunque, non tardano ad arrivare. Nonostante il buon andamento in generale del settore luxury, però, a spiccare sono i sempre più recenti e intensi acquisti su Ferragamo.

Ieri, il titolo della Casa di moda fiorentina ha chiuso con un ottimo +6.31%, portando al +15% il rialzo delle ultime tre sedute con scambi in crescita. Se moda e lusso stanno andando bene, va sottolineato anche che si parla molto di un consolidamento dell’intero settore.

Però, all’interno di Ferragamo, e anche fuori, tutti smentiscono grandi operazioni in corso che riguardino la maison, dai Gruppi francesi a quelli italiani come Moncler (ieri ha registrato il proprio nuovo massimo storico). Anzi, a lungo si era parlato di una possibile cessione della società e il fatto che ci siano stati numerosi contatti sia nazionali che esteri non è un segreto. La famiglia, però, ha sempre negato di aver intenzione di vendere.

Meno ancora, dunque, lo farebbe adesso dopo le decisioni prese negli ultimi mesi: un cambio di governance di con minor peso della famiglia e maggior presenza di indipendenti e, soprattutto, la nomina del nuovo Amministratore delegato proveniente da Burberry, Marco Gobbetti, il quale assumerà le redini dell’azienda all’inizio del prossimo anno.