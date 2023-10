Ferrero anticipa il Natale: 7600 € a ogni dipendente nei prossimi tre anni

Ferrero, l'accordo coi sindacati: aumenti di stipendio e lavoro agile

Il gruppo Ferrero si conferma non solo tra i più solidi e redditizi in Italia ma anche tra i più "generosi" nei confronti dei suoi lavoratori. Siglato un nuovo accordo integrativo destinato a migliorare significativamente il guadagno dei propri dipendenti. Il concordato riguarda 7mila addetti in Italia. Il testo condiviso da sindacati e azienda - si legge su Il Sole 24 Ore - sarà sottoposto al voto dei lavoratori nelle assemblee nei diversi stabilimenti del Gruppo e prevede, nel prossimo triennio – 2023-2026 – un premio legato ad obiettivi da 2.450 euro nell'anno 2023/24, 2.580 nel 2024/25 e 2.730 euro nel successivo. L’ipotesi di accordo conferma il sistema di relazioni industriali basato su due livelli di confronto, quello nazionale, attraverso il Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e della Rete Commerciale, e quello locale (RSU e Rappresentanze Sindacali della Rete Commerciale).

I sindacati - prosegue Il Sole - hanno messo in evidenza gli aspetti principali dell’accordo: "un importante aumento del premio legato ad obiettivi, che raggiunge nel triennio un montante di 7.630 euro", accanto alla "conferma dei percorsi di stabilità e continuità occupazionale, particolare implementazione dei capitoli legati a formazione, professionalità e digitalizzazione e sistemi di welfare" come evidenziato da Massimiliano Albanese, Angelo Paolella e Guido Majrone, segretari nazionali di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil. L'azienda in una nota parla "di un dialogo aperto e costruttivo" con i rappresentanti dei lavoratori.