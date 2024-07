Ferraro, "dolce" utile in cassaforte: sfiorati i 100 mln di introiti nel 2023

Utili record per la cassaforte Ferrero: sfiorati i 100 milioni

Nel 2023, M2J Holding, la cassaforte degli eredi di Pietro Ferrero, ha registrato un utile che sfiora i 100 milioni di euro. Questa holding, che detiene circa il 15% del gigante dolciario Ferrero, è una componente cruciale della complessa struttura finanziaria della famiglia Ferrero e dell'eredità lasciata da Pietro Ferrero, scomparso nel 2011 a soli 47 anni, e gestita con cura dalla moglie Luisa Strumia Ferrero.

Cassa da 270 milioni

Come riporta il Corriere della Sera, M2J Holding, con sede in Lussemburgo, possiede asset per 5,4 miliardi di euro e fino a poco tempo fa, il controllo era in mano alla Blue-Lory, una società delle Isole Vergini Britanniche. Attualmente, la holding dispone di una cassa di circa 270 milioni di euro, grazie agli utili accumulati e non distribuiti degli anni precedenti.

I risultati finanziari di Ferrero International sono stati eccezionali, permettendo alla Schenkenberg, lo snodo dove si riuniscono i due rami familiari Ferrero, di incassare dividendi per 650 milioni di euro nel 2023, e 646 milioni l'anno precedente. Inoltre in circa quattro anni, il gruppo ha distribuito agli azionisti quasi 3 miliardi di euro di dividendi.

Il Gruppo Ferrero, con 37 stabilimenti produttivi nel mondo e oltre 47mila dipendenti, ha chiuso l'esercizio al 31 agosto 2023 con un fatturato consolidato di 17 miliardi di euro, segnando un incremento del 20,7% rispetto ai 14 miliardi di euro dell'anno precedente.