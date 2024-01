Ferrero, l'uomo più ricco d'Italia ha perso 8 mld del suo patrimonio nel 2023

Giovanni Ferrero, il patrimonio è da record ma anche le perdite del 2023

Giovanni Ferrero è stato incoronato (ancora) da Forbes come l'uomo più ricco d'Italia il mese scorso eppure secondo Bloomberg il suo patrimonio è sceso di 8 miliardi di dollari in tempi record, vale a dire, nell'ultimo anno, "scendendo" a quota 33,7 miliardi. Del resto, la flessione del -13% sugli utili registrata al 31 agosto 2023 - pari a 139,6 milioni di euro - dell'impero dolciario stanziato ad Alba che porta il nome della dinastia cuneese è in linea con questo calo.

Nello specifico - riporta Milano Finanza - il patrimonio da sogno dei Ferrero si compone di vari "affluenti". Escludendo la holding Ferrero, infatti, buona parte dell'iniezione di denaro arriva dalla controllata belga Cht invest, il cui bilancio (ultimo disponibile è al 2021) ha registrato un valore dell'attivo di 6 miliardi di dollari. A ciò si aggiungono una dotazione di liquidità stimata - sempre da Bloomberg - in 5,6 miliardi e circa 2 miliardi di prestiti ai soci. Di conseguenza, la restante parte del totale - ovvero 21 miliardi - è il valore stimato dagli analisti per la Ferrero International.

Sul fronte degli investimenti azionari, poco di rilevante da dichiarare - prosegue MF - se si esclude quello in Mediobanca, dove la famiglia piemontese detiene lo 0,17% tramite la controllata italiana e lo 0,51% con il veicolo lussemburghese Sereco Re.

Una chiusura d'anno "magra" - per così dire, se rapportata al principio - ma altri tre "super ricchi" hanno fatto peggio: l'indiano Gautam Adani ( con -36 miliardi) e i due cinesi Zhang Yiming e Zeng Yuqun, che hanno perso rispettivamente 12,6 w 8,5 miliardi.