Real Web, utile alle stelle (+109%) grazie ai conti boom di Immobiliare.it

Real Web, conti boom grazie alle cedole d'oro di Immobiliare.it

È esploso a quasi 65 milioni di euro l’utile di Real Web, la società lussemburghese di Andrea Piccioni, Massimo Longoni e Silvio Pagliani, che controlla fra l’altro Immobiliare.it, nota azienda di annunci immobiliari via web. Il profitto è evidenziato nel bilancio 2022 appena depositato nel Granducato e si confronta con quello di 31,8 milioni del precedente esercizio.

Il boom dell’utile si deve ai 65 milioni di cedola incassata in due tranche (marzo e dicembre 2022) da Immobiliare.it che a gennaio 2023 ha poi erogato una terza cedola di 22 milioni. Real Web evidenza un attivo salito anno su anno da 107,4 a 171,6 milioni dove oltre al 100% di Immobiliare.it (in carico per 121,3 milioni) figurano fra l’altro il 42% dell’olandese Housing Anywhere (26,7 milioni) e la cipriota Real Web Ventures controllata al 100% e in carico per 49,2 milioni e dove sono stati svalutate per 52 milioni le controllate Seguros.es (Spagna) e Immoving (Svizzera).

Mesi fa Immobiliare.it aveva deciso di trasferire un quarto dei lavoratori della sede di Milano a quella di Roma con un preavviso di appena un mese e mezzo. Ma il tribunale del lavoro aveva poi bloccato i trasferimenti, accogliendo il ricordo dei sindacati.