Pellicioli, addio al mattone milanese. Yellow Properties messa in liquidazione

Lorenzo Pellicioli, manager di lungo corso e oggi fra l’altro presidente di De Agostini e consigliere d’amministrazione di Assicurazioni Generali, liquida il suo “mattone milanese”. Qualche giorno fa, infatti, nel capoluogo lombardo davanti al notaio Angelo Busani s’è presentato Fabio Colombo in rappresentanza dello steso Pellicioli, titolare del 100% di Yellow Properties srl. Questa è una società nata nel 2008 e che quasi subito incorporò la Immobiliare Tri-Go dello stesso Pellicioli.



Colombo ha quindi guidato un’assemblea dei soci che ha deliberato lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione di Yellow Properties con la sua nomina a liquidatori dello steso Colombo e Pellicioli. Yellow Properties nell’ultimo bilancio disponibile contava su immobilizzazioni materiali per 2,3 milioni consistenti in una proprietà immobiliare a Milano che aveva garantito l’incasso di un canone di locazione di 130mila euro.