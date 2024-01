Ferrero, un bilancio sempre più dolce: in 20 anni quasi 10 miliardi di utili

La multinazionale del cioccolato, gestita dalla famiglia Ferrero, ha ottenuto un rendimento di 650 milioni di euro nel 2023. Questo importo si aggiunge ai dividendi complessivi di quasi 10 miliardi di euro distribuiti negli ultimi vent'anni. L'informazione proviene dall'ultimo bilancio della holding lussemburghese Schenkenberg, che funge da cassaforte per la famiglia Ferrero e controlla Ferrero International SA, l'azienda capogruppo delle operazioni globali del marchio. Lo riporta Il Sole 24 Ore.

Nonostante l'attesa dei conti consolidati del gruppo, che saranno resi pubblici nelle prossime settimane, il 2023 ha registrato un declino degli utili per Ferrero International. Il bilancio civile di Ferrero International SA mostra una diminuzione dei profitti netti di 305,9 milioni di euro. Gli utili sono scesi a 645,5 milioni, rappresentando una riduzione del 32% rispetto ai 951,4 milioni di euro dell'anno precedente. L'assemblea degli azionisti, tenutasi l'8 dicembre, ha deciso all'unanimità di destinare l'intero importo dei profitti alle riserve disponibili, presumibilmente in previsione della futura distribuzione di dividendi.

Nella stessa data, sempre a Lussemburgo, è stato approvato il bilancio della Schenkenberg, detentrice del 100% del capitale di Ferrero International SA. La cassaforte familiare è un punto strategico nei rapporti finanziari dei Ferrero. Giovanni Ferrero detiene il 75,71% della Schenkenberg tramite due società personali: la Bermic, con la quota più significativa del 49,01%, valutata in bilancio a 14,9 miliardi di euro, e la Gmbf, con il 26,7%, equivalente a 6,2 miliardi. Un'altra quota rilevante è controllata da M2J Holding, un'altra società lussemburghese che fa capo agli eredi di Pietro Ferrero: la vedova e i tre figli. Schenkenberg possiede un patrimonio di 7 miliardi di euro, che comprende capitale e riserve. Nel periodo fiscale conclusosi il 31 agosto 2023, la holding ha incassato dividendi per 650 milioni da Ferrero International, mentre l'anno precedente ne aveva ottenuti altri 646 milioni. In totale, quasi 1,3 miliardi in due anni.

Retrocedendo nel corso degli ultimi vent'anni, i dividendi incassati da Schenkenberg e distribuiti ai suoi azionisti si avvicinano ai 10 miliardi di euro. Nonostante i cambiamenti congiunturali, il gruppo guidato da Giovanni Ferrero dal 2011 continua a generare profitti. Con 109 società consolidate in tutto il mondo e 32 stabilimenti produttivi, Ferrero è presente direttamente o attraverso distributori autorizzati in oltre 170 paesi, con un organico composto da oltre 36.700 dipendenti.