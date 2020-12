Fiat Chrysler, centro tech globale in India: Elkann spende 150 milioni

Fiat Chrysler Automobiles intende spendere 150 milioni di dollari per aprire un centro tecnologico globale nella città di Hyderabad, nel sud dell'India. Il centro creerà circa 1.000 nuovi posti di lavoro entro la fine del 2021 e si concentrerà sullo sviluppo della mobilità del futuro in aree come le 'auto connesse', l'intelligenza artificiale, la scienza dei dati e la tecnologia cloud, si legge in una nota di Fca.

"Uno degli obiettivi chiave... è digitalizzare ogni aspetto delle attività automotive di Fca a livello globale e all'interno dell'India, ed effettuare il passaggio al digitale attraverso l'adozione di tecnologie emergenti" dice nel comunicato Mamatha Chamarthi, chief information officer per il Nord America e la regione dell'Asia-Pacifico.La casa automobilistica, che produce e vende i suv Jeep in India, ha detto che intende incrementare le assunzioni per il centro tecnologico nel corso dei prossimi due o tre anni. Fca ha affermato inoltre di avere in programma nuovi veicoli per il 2021.