Fincantieri, ok aumento di capitale da 400 mln. Semaforo verde della Consob

Fincantieri, il 24 giugno l'aumento di capitale di 400 milioni di euro per l'acquisizione dei siluri subacquei di Wass (Leonardo)

Semaforo verde dalla Consob. L’aumento di capitale da 400 milioni di euro, più altri 100 milioni di warrant, di Fincantieri può finalmente partire. Nei prossimi giorni, il colosso italiano della cantieristica riunirà un Cda straordinario per varare termini e condizioni dell’operazione finalizzata all’acquisizione dei sonar e dei siluri subacquei dell’ex Wass, oggi di Leonardo.

L’aumento di capitale partirà il 24 giugno in modo da consentire al gruppo di chiudere l’operazione entro fine luglio, prima cioè della pausa estiva, momento meno favorevole per i mercati. Il calendario prevede che – si legge in una nota di Fincantieri – i diritti di opzione per la sottoscrizione delle nuove azioni siano esercitabili dal 24 giugno all’11 luglio; e che i diritti di opzione non esercitati entro la fine del periodo di opzione (24 giugno-5 luglio) siano offerti entro il mese successivo alla fine del periodo di opzione, per almeno due giorni di mercato aperto.

Come ha ricordato lo stesso gruppo cantieristico, il socio di controllo Cdp Equity, proprietario del 71,3% delle quote, farà la propria parte con 287 milioni di euro. In più, a fronte di un flottante per la maggior parte in mano al retail, è stato costituito un consorzio di garanzia composto da Bnp, Intesa Sanpaolo, Jefferies, Jp Morgan e Mediobanca per garantire la riuscita della raccolta.

Leonardo e Fincantieri hanno fissato un corrispettivo per l’acquisizione della divisione (da completare entro la fine del primo trimestre del 2025 dopo la costituzione di una newco che conterrà il ramo d’azienda Wass) in 300 milioni di euro come enterprise value, ammontare soggetto ad aggiustamento prezzo da qui a fine anno per un massimo di 115 milioni. Wass porterà in dote a Fincantieri 160 milioni di ricavi, un ebitda margin di 34 milioni e ordini per 456 milioni.