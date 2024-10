Fincantieri, sventato un furto nei cantieri di Palermo grazie agli investimenti in sicurezza

Fincantieri, gli investimenti in sicurezza permettono di sventare il furto

Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it nei giorni scorsi, Fincantieri ha sventato un tentativo di furto presso il proprio stabilimento di Palermo, grazie agli avanzati sistemi di sicurezza installati nel cantiere. L'episodio ha visto coinvolti quattro dipendenti di ditte terze che, colti in flagrante, cercavano di sottrarre vernici di alta qualità destinate alla costruzione navale. Il valore delle vernici, che ammonta a circa 30.000 euro, rende l'operazione particolarmente rilevante, poiché il materiale era con molta probabilità destinato al mercato nero e già piazzato presso altri cantieri nautici.



I sofisticati sistemi di videosorveglianza hanno permesso di registrare chiaramente le fasi del furto e di identificare i responsabili. Grazie a questo, il personale di Fincantieri ha potuto intervenire tempestivamente, segnalando l’accaduto ai Carabinieri della stazione "Falde", che sono intervenuti immediatamente. Le forze dell'ordine hanno acquisito le immagini e altri elementi di prova, avviando un'indagine che ha portato alla denuncia dei quattro soggetti presso la Procura della Repubblica di Palermo. Gli individui sono accusati di furto aggravato, danneggiamento e ricettazione.



L'indagine è ancora in corso. La collaborazione con le autorità locali prosegue per far luce su tutte le responsabilità. Grazie ai sistemi di sicurezza tecnologici all’avanguardia e alla prontezza del personale, è stato possibile impedire che il furto venisse portato a termine e che venisse arrecato un danno economico all’azienda. Questo episodio sottolinea l’importanza degli investimenti che Fincantieri ha effettuato per garantire la sicurezza nei propri stabilimenti e tutelare il patrimonio aziendale.