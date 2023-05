Fininvest Real Estate & Services, debiti per 24 mln. Conti k.o. per Berlusconi

Fininvest Real Estate & Services, non un grande affare per Berlusconi. Debiti da 24 mln

Servizi infragruppo e gestioni immobiliari non sono un grande affare per Fininvest. Qualche giorno fa, infatti, l’assemblea di Fininvest Real Estate & Services presieduta da Adriano Galliani e guidata da Leonardo Brivio ha dovuto attingere alla riserva per coprire la perdita di 10 milioni di euro segnata nel 2022, superiore a quella di 7,2 milioni dell’anno prima.

I ricavi sono stati di 7,2 milioni (ma nel 2021 erano di oltre 9,8 milioni) di cui complessivi 3,7 milioni derivati dalla vendita della sala cinematografica romana “Fiamma” (3,1 milioni) e dal bar annesso alla multisala “Giulio Cesare” sempre nella Capitale (600mila euro).

Altri 3,4 milioni di ricavi sono derivati da servizi tra cui quelli per il mantenimento del complesso Villa Gernetto locato in parte alla squadra A.C. Monza rilevata dalla holding presieduta da Marina Berlusconi, e affittato per larga parte dell’anno a terzi per convention e iniziative commerciali.

Peraltro la relazione sulla gestione segnala che “nel 2022 è proseguita l’attività di acquisizione in sede di asta giudiziaria di terreni agricoli e ruderi adiacenti Villa Gernetto”. La società che ha 35 dipendenti è indebitata per 24 milioni verso Fininvest.