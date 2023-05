Gerry Scotti lascia Mediaset? Lo scenario che fa tremare Berlusconi

Gerry Scotti va alla Rai? Lo scenario che fa tremare i vertici di Mediaset

Gerry Scotti lascia Mediaset? L’addio di Fabio Fazio alla Rai ha scatenato un vero e proprio putiferio all’interno del settore televisivo italiano. Infatti, sono molti i nomi che comporrebbero il possibile futuro valzer di poltrone, tra Mediaset, Rai e Discovery.

Tra tutti, però, è un nome in particolare a scuotere maggiormente gli equilibri del Biscione di Cologno Monzese. Gira voce, infatti, che Gerry Scotti sia da tempo affetto da un certo malcontento professionale.

E di recente, ospite a “La Tv dei 100 e Uno”, programma condotto da Piero Chiambretti, Scotti si è lasciato andare ad una battuta che ha fatto venire i brividi all’intera schiera di vertici di Mediaset. In risposta alla domanda di un bambino che gli chiedeva se ha mai pensato di traslocare sulla rete concorrente, Gerry Scotti ha risposto sibillino: "Leggi nel futuro...". Da qui, dunque, il panico. L'addio di Scotti al palinsesto di Cologno Monzese segnerebbe infatti un colpo terribile per l'Ad Piersilvio Berlusconi.

Tra i più apprezzati volti di Mediaset, come scrive Libero, Scotti da tempo non fa mistero di ambire alla conduzione di alcuni programmi firmati dalla televisione pubblica come, primo su tutti, il Festival di Sanremo. Ma non solo. Anche l’opportunità di presentare una trasmissione itinerante, all’aria aperta, alla scoperta delle bellezze e delle ricchezze d’Italia sembrerebbe far breccia nell'interesse del conduttore.

Ipotesi, però, che potrebbe non andare in porto nel vicino futuro in quanto alle porte per Scotti c’è il ritorno alla conduzione di “Io Canto”. Ma non solo. A giugno, inoltre, andranno in onda le nuove puntate di “Caduta Libera” e per il 2024 è prevista una nuova edizione de “Lo show dei record”.